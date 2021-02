Goleador y pieza clave para que Atlético de Madrid esté en la cima de LaLiga Santander. El presente de Luis Suárez es estupendo. No obstante, la actualidad no es impedimento para que el uruguayo recuerde su pasado, sobre todo, la historia de su dolorosa partida del Barcelona.

“Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel en un gran equipo. Esto me disgustó mucho”, confesó Luis Suárez a France Football, en una entrevista difundida en la previa al choque ante Chelsea, por la ida de octavos de final de la Champions League.

“Me dijeron que, pese a tener contrato, no me tenían en cuenta. Que simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto. Si no hubiera demostrado nada en Barcelona lo habría entendido, pero marqué más de 20 goles por temporada y siempre tuve buenas estadísticas, solo superadas por Leo Messi”, añadió el ‘Pistolero’.

El autor de 16 goles en lo que va de la temporada de la liga española resaltó lo que consiguió en el Barcelona. “Muchos fichajes del Barcelona no han cumplido las expectativas, pero yo llegué a cierto nivel en Barcelona e hice lo que se esperaba de mi”, comentó.

El delantero, por último, admitió lo difícil que fue para su familia dejar la ciudad en la que vivieron por muchos años, para pasar a Madrid. “Mi familia tenía su vida en Barcelona. Fue difícil contar a mis hijos que tenían que despedirse de sus amigos”, puntualizó.