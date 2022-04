Atlético de Madrid vs. Espanyol EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 32 de LaLiga Santander, este domingo 17 de abril desde las 9:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN2, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la buena imagen que dejó ante Manchester City en la Champions League, Atlético de Madrid recibirá a Espanyol y buscará una victoria para acercarse al objetivo de conseguir un boleto para la próxima edición del torneo de clubes más importante de Europa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs. Espanyol?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

Bolivia y Venezuela: 10:15 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: canales del partido y cómo ver por TV

El Atlético de Madrid vs. Espanyol será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano y será transmitido para México, por Blue To Go Video Everywhere, TUDN y Blim TV. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN2, mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Laliga 1, Movistar Laliga y Movistar+.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: así llegan los equipos

El ‘Aleti’ necesita ser cuarto. Como poco. Es su posición actual, a tres puntos del Barcelona, segundo; a otros tres del Sevilla, tercero... Y a doce del Real Madrid, el líder de la clasificación. La inquietud está por detrás, por cómo el Real Betis y la Real Sociedad lo acechan, a la espera del más mínimo descuido.

El desgaste es una preocupación para el Atlético de Madrid, con la disputa de siete encuentros en el último mes, algunos de enorme exigencia emocional y futbolística en la Champions, con un esfuerzo continuado que proseguirá este domingo y el próximo miércoles -ante el Granada-, dentro del once tipo en el que se mueve en las últimas fechas Simeone, con pocos cambios de un duelo a otro.

Es un factor a tener en cuenta en la configuración de su alineación, aunque, en principio, sólo habrá dos cambios, con la titularidad de Sime Vrsaljko y Ángel Correa y el descanso de inicio para Antoine Griezmann y Reinildo Mandava.

El portero Jan Oblak, los centrales Stefan Savic y Felipe Monteiro, el lateral izquierdo Renan Lodi, los centrocampistas Marcos Llorente, Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar y el delantero Joao Félix continuarán en el once, en el que no habrá sitio de nuevo ni para Luis Suárez ni para Yannick Carrasco ni para Matheus Cunha. Son baja Héctor Herrera y José María Giménez, fuera de su quinto y cuarto partido seguido, respectivamente.

Al frente estará el Espanyol, que llega al Wanda Metropolitano con la moral alta. Su última victoria contra el Celta en el RCDE Stadium (1-0) lo sitúa con 39 puntos en la clasificación y lo deja muy cerca de la permanencia matemática, el objetivo principal del curso después de que la opción de luchar por los puestos europeos se esfumara a principios de año.

Seguir en Primera División parece ya un hecho, pero el vestuario no se fía y promete ambición hasta la última jornada. Los goles de Raúl de Tomás, que acumula 14 dianas esta temporada, y la inspiración de Sergi Darder son sus principales argumentos.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar, Correa y Joao Félix. DT: Diego Simeone.

Espanyol: Diego López, Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa, Baré, Morlanes, Embarba, Darder, Puado y Raúl de Tomás. DT: Vicente Moreno Peris.

