Atlético de Madrid vs. Granada EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 33 de LaLiga Santander, este miércoles 20 de abril desde las 12:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sin Joao Felix ni Tomás Lemar, Atlético de Madrid recibirá la visita de Granada -con su nuevo entrenador, Aitor Karanka-, en una reto más de su camino por alcanzar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs. Granada?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Granada: canales del partido y cómo ver por TV

El Atlético de Madrid vs. Granada será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano y será transmitido para México, por Blim TV, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, Sky HD. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports, mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 2.

Atlético de Madrid vs. Granada: así llegan los equipos

El fichaje del técnico fue anunciado el lunes por la tarde, apenas 48 horas antes del inicio del encuentro de este miércoles, en el que se cruzan las aspiraciones de la Liga de Campeones del conjunto rojiblanco y la comprometida posición del Granada, fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el Mallorca, antepenúltimo,

Su caída ha sido constante en los últimos catorce partidos, con nueve derrotas en ese recorrido que lo ha situado al borde del descenso; al contrario que el Atlético de Madrid, que, entre sus exagerados vaivenes de todo el curso, ganó desde entonces diez de sus catorce compromisos, con nada más dos derrotas. Y las dos contra rivales de la zona baja (1-0 con el Levante y 1-0 con el Mallorca), que han sido un problema para él toda la campaña.

Las bajas son su principal problema para el ‘Aleti’. Ni Joao Félix ni Lemar estarán de aquí a final de temporada a disposición de Simeone, que ha tenido alguna ausencia por lesión en cada uno de sus últimos 35 partidos (36 con el de este miércoles y 41 cuando termine LaLiga).

Este miércoles, serán cuatro, puesto que Héctor Herrera y José María Giménez aún no están recuperados. Baja por sexto y quinto encuentro seguido, respectivamente, a los dos se les espera para el siguiente duelo, dentro de diez días, contra el Athletic Club en San Mamés.

También son baja -por sanción- Felipe Monteiro y Geoffrey Kondogbia, salvo que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol atienda los recursos del Atlético y deje sin efecto sus tarjetas amarillas ante el Espanyol. En el caso del brasileño suponía la quinta de la temporada; en el del francés, la segunda del duelo y la consiguiente expulsión.

Atlético de Madrid vs. Granada: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Hermoso, Lodi, Llorente, De Paul, Koke, Carrasco, Griezmann y Correa o Luis Suárez. DT: Diego Simeone.

Granada: Maximiano, Quini, Domingos Duarte, Víctor Díaz, Escudero, Petrovic, Luis Milla, Montoro, Uzuni, Machís y Luis Suárez. DT: Aitor Karanka.

Con información de EFE.