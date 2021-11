Atlético de Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de LaLiga Santander este sábado 20 de noviembre desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3 . Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras al parón por la actividad de la selecciones en el mundo, Atlético de Madrid retomará su participación en la liga española, cuando reciba a Osasuna, de auspiciosa campaña hasta el momento. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano.

Atlético de Madrid vs. Osasuna: horarios del partido y canales

México - 11:30 a.m. - Blue To Go Video Everywhere

Perú - 12:30 p.m. - ESPN 3

Ecuador - 12:30 p.m. - ESPN 3

Colombia - 12:30 p.m. - ESPN 3

Bolivia - 1:30 p.m. - ESPN 3

Venezuela - 1:30 p.m. - ESPN 3

Paraguay - 2:30 p.m. - ESPN 3

Chile - 2:30 p.m. - ESPN 3

Argentina - 2:30 p.m. - ESPN 3

Uruguay - 2:30 p.m. - ESPN 3

Brasil - 2:30 p.m. - NOW NET, Claro, Star+ y Fox Sports

España - 6:30 p.m. - Movistar+, Movistar Laliga y Movistar Laliga 1

Atlético de Madrid intentará recuperarse del tropiezo en Mestalla, cuando perdió dos puntos en el tiempo añadido frente al Valencia con dos goles en contra, porque hasta entonces ganaba 1-3, y cuando descubrió de nuevo al mundo los defectos atrás que ha evidenciado toda esta campaña, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones, vencedor nada más de cinco de sus últimos catorce choques oficiales.

En concreto, son solo cuatro triunfos en las diez jornadas más recientes (o dos en las últimas seis) en LaLiga Santander, con lo que supone para él, el defensor del título, aspirante de nuevo por la forma con la que ha conformado su potente plantilla, pero mermado por los empates -tres en las últimas cuatro citas- y por su defensa, en el foco siempre en este curso, con 13 goles en contra a estas alturas del campeonato.

La diferencia es sustancial en ese sentido. También en porterías a cero de Jan Oblak, antes una norma y hoy casi una excepción: ocho entonces por tres ahora. Y en puntos: 31 de entonces por 23 de ahora.

“Los otros días leía una información que decía que éramos el equipo que menos tiros recibimos, con 26, pero 13 habían sido goles. Evidentemente, eso me ocupa y es responsabilidad nuestra como entrenadores mejorar esas situaciones que está atravesando el equipo”, enfocó el técnico Diego Simeone en la rueda de prensa telemática de este viernes.

En frente tendrá al Osasuna, al que aventaja sólo en cuatro puntos. Nada más el Real Madrid produce más como visitante en esta Liga que el conjunto navarro, con cuatro victorias, un empate y una derrota en sus seis salidas antes de acudir al estadio del Atlético, al que no vence a domicilio desde abril de 2009.

“Venimos de dos derrotas y necesitamos sumar, sabiendo que no es el mejor escenario y que el rival nos va a exigir sacar nuestra mejor versión”, expresó su entrenador, Jagoba Arrasate.

Atlético de Madrid vs. Osasuna: últimos enfrentamientos

Atlético de Madrid 2-1 Osasuna

Osasuna 1-3 Atlético de Madrid

Osasuna 0-5 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 2-0 Osasuna

Atlético de Madrid 3-0 Osasuna

Atlético de Madrid vs. Osasuna: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, Koke, Lemar, Correa o De Paul, Griezmann y Carrasco o Suárez.

Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Cote, Moncayola, Torró, Darko, Chimy Ávila y Kike García.

Con información de EFE.

