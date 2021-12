Atlético de Madrid vs. Porto EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la sexta jornada del Grupo B de la UEFA Champions League este martes 7 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Do Dragao. La transmisión estará a cargo de ESPN 2, Star Plus y Movistar.

Los ‘Colchoneros’ llegan a la jornada final con tres opciones: avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones, quedarse con el consuelo de los dieciseisavos de la Europa League y despedirse definitivamente de las competiciones internacionales en el presente curso.

Todo anda muy apretado en este grupo en el que Liverpool ganó todo: sumó 15 de 15 puntos y acabará como líder pase lo que pase. Detrás de los ‘Reds’ aparece Porto con cinco y con la primera opción. Luego le siguen AC Milan y Atlético de Madrid con cuatro unidades cada uno.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Porto?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Porto?

ESPN 2, Star Plus y Movistar+ son las señales habilitadas para ver el partido de la Champions League que presentará al Atlético de Madrid con la obligación de ganar, pues un resultado diferente dejará sin ‘Orejona’ al cuadro de Diego Simeone.

El elenco albirrojo seguirá en carrera si se impone a los portugueses y AC Milan no hace lo mismo contra Liverpool. En caso los italianos ganen en San Siro, el combinado español debe hacer lo propio y con una diferencia de gol mayor a la que obtengan los ‘Rossoneros’.

El empate le instalará en la Europa League, pero dependerá de lo que haga el cuadro milanés en su casa. La igualdad dejará con las manos vacías al ‘Atleti’ y ni qué decir si los españoles pierden contra los ‘Dragones’.

“Entreno con mis jugadores, conozco su carácter y confío en ellos”, expresó el ‘Cholo’ en la víspera. El DT tendrá que improvisar porque pierde a cinco defensores para esta cita: José María Giménez, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Kieran Trippier e Ivan Saponjic.

De su lado, Porto tiene la primera opción, pero igualmente está obligado a ganar, pues si pierde podría quedar sin opciones tanto de los octavos de la Liga de Campeones como en la Europa League en caso de que AC Milan venciera al Liverpool.

Atlético de Madrid vs. Porto: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Kondogbia, Hermoso, Lodi; Griezmann, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco o Joao Félix; y Luis Suárez.

Porto: Diogo Costa; Fábio Cardoso, Mbemba, Zaidú, Manafá; Otávio, Sérgio Oliveira, Vitinha, Luis Díaz; Taremi y Evanilson.

¿Dónde jugarán Atlético de Madrid vs. Porto?

