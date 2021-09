Atlético de Madrid vs. Porto EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League en el Estadio Wanda Metropolitano. El encuentro se jugará este miércoles 15 de septiembre desde las 14:00 hora peruana.

El partido donde los dirigidos por Diego Simeone recibirán al Porto corresponde al Grupo B de la Champions League. Atlético de Madrid afronta esta competición con la ilusión de llegar nuevamente a una final. Son los actuales campeones de LaLiga y comparten la punta con el Real Madrid.

Teniendo en el plantel a Luis Suárez, Antoine Griezmann y Joao Félix, los hinchas ‘Colchoneros’ esperan que los tres puntos se queden en casa para así encaminarse en un grupo complicado que lo completan Liverpool y AC Milan.

En el lado de la visita, el Porto marcha en la cuarta ubicación del torneo lusitano solo a cuatro puntos del líder Benfica. El equipo dirigido por Sergio Conceicao sabe que no es uno de los favoritos para clasificar a octavos de final, pero irán por la sorpresa en España.

Atlético de Madrid vs. Porto: horarios en el mundo

Perú – 14:00 horas

Colombia – 14:00 horas

Ecuador – 14:00 horas

México – 14:00 horas

Chile – 15:00 horas

Paraguay – 15:00 horas

Venezuela – 15:00 horas

Bolivia – 15:00 horas

Argentina – 16:00 horas

Uruguay – 16:00 horas

Brasil – 16:00 horas

España – 21:00 horas

¿Qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Porto?

Fox Sports 2 y Movistar+ son los canales que transmitirán el encuentro de Champions League para Latinoamérica y España, donde el Atlético de Madrid buscará ganar de local luego de sus dos empates seguidos en la edición anterior ante el Lokomotiv y el Bayern Múnich.

En la previa del encuentro, el técnico Diego Simeone dejó en claro que su estilo de juego no ha cambiado: “No he variado mucho en mis formas. Siempre me he tomado tiempo para pensar. Con la plantilla que tengamos, siempre me manejo de la misma manera”.

“No pienso más allá del partido de mañana. El camino se hace andando. Conocemos la competencia y sabemos las dificultades que va a haber debido al gran equilibro del grupo donde vamos a competir”, agregó el ‘Cholo’.

Atlético de Madrid nunca ha ganado una Champions League, mientras que el Porto sí la consiguió en dos ocasiones, la última en la temporada 2003-04 venciendo en la final al AS Mónaco.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs. Porto

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Felipe, José María Giménez, Mario Hermoso, Yannick Ferreira Carrasco; Koke, Rodrigo De Paul, Thomas Lemar; Luis Suárez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Iván Marcano, Wilson Manafá; Jesús Manuel Corona, Andrés Mateus Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio; Luis Díaz, Mehdi Taremi. DT: Sérgio Conceicao.

