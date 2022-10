Atlético Madrid se verá las caras ante Rayo Vallecano en un vibrante duelo EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la décima jornada de LaLiga Santander 2022-23. Podrás seguir este partido a través de la web de El Comercio, además de enterarte todos los horarios en el mundo y canales de TV.

El Atlético de Madrid necesita una victoria ante el Rayo Vallecano, que comprueba la reacción del equipo de Diego Simeone, entre el reencuentro con Radamel Falcao, Mario Suárez y Sergio Camello y la exigencia de la afición del estadio Metropolitano

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Rayo?

El conjunto rojiblanco encontró su mejor versión en San Mamés, por intensidad, agresividad y firmeza defensiva, pero también por ambición, juego en campo contrario y presión, le hizo reconocerse a sí mismo, multiplicar su prestaciones y sentirse más cerca por la Liga.

Simeone está pendiente de tres dudas para el compromiso de este martes: Jan Oblak, su indiscutible portero titular, dañado en el hombro derecho en San Mamés, de cuyo terreno de juego se retiró ligeramente conmocionado; Koke Resurrección, su capitán y un titular fijo en la última década, aquejado de unas molestias musculares que ponen en entredicho su disponibilidad ante el Rayo; y Joao Félix, mermado por un golpe en la cadera en su quinto choque seguido como suplente.

¿Dónde seguir Atlético Madrid vs. Rayo?

Si Oblak no está en condiciones, su puesto será para Ivo Grbic, crucial en los últimos minutos en Bilbao, con dos paradas que sostuvieron los tres puntos; si Koke no juega, habrá un puesto libre en el medio campo.

Enfrente, el Rayo Vallecano afronta su segundo duelo madrileño consecutivo tras empatar la última jornada frente al Getafe (0-0), en un partido en el que la principal nota positiva fue dejar la portería a cero, algo que no ocurría desde hace dos meses ante el Espanyol.

La portería frente al Getafe la defendió el macedonio Stole Dimitrievski, que regresó a la titularidad tras un partido suplente en Almería por decisión técnica y después de que en ese encuentro el debut de Diego López, con un error muy claro en un gol, no convenciera a Andoni Iraola.

El partido será especial para Sergio Camello, que está disfrutando de su primera experiencia en la máxima categoría cedido por el Atlético, y también para Radamel Falcao, que vistió la camiseta rojiblanca entre 2011 y 2013 y la temporada pasada ya se enfrentó a su exequipo.

Atlético vs Rayo Vallecano: alineaciones probables