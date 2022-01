Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano chocan este domingo 2 de enero vía ESPN 2 por LaLiga Santander en el Estadio Wanda Metropolitano a partir de las 10:15 a. m (hora peruana). El encuentro también se transmitirá por Movistar+ para España y live streaming por Star Plus (Star+).

Los ‘Colchoneros’, que se ubican en el puesto 5 con 29 unidades, llegan a este encuentro con una mala racha de 5 derrotas consecutivas. En la más reciente fecha enfrentaron al Granada y empezaron ganando; sin embargo, los rivales le voltearon el marcador.

Sin embargo, los ‘Rojiblancos’ no podrán contar con varios jugadores: Koke Resurrección, Héctor Herrera, Joao Félix y Antoine Griezmann se contagiaron de coronavirus y se encuentran cumpliendo con el aislamiento respectivo.

Por su parte, el director técnico Diego Simeone también resultó positivo. No obstante, dio buenas noticias en la conferencia de prensa del sábado. “Me siento perfecto. Ayer me hice de nuevo el test en un laboratorio que no es el de LaLiga y di negativo. Hoy repetí el test con LaLiga y estamos a la espera del resultado para estar con el equipo mañana”, señaló.

Por otra parte, el ‘Cholo’ también resaltó las capacidad del Rayo Vallecano. “Nos vamos a enfrentar a un equipo valiente, que juega muy bien. Con un entrenador con las ideas muy claras que ha demostrado en todos los equipos por los que ha pasado”, expresó.

“Se siente muy identificado con la idea de juego. Muy rápido, muy dinámico, con mucha profundidad, con mucha velocidad, mucho trabajo colectivo en equipo. Hemos trabajado durante estos días lo que queremos del partido y ojalá podamos llevarlo al campo que es lo que cuenta”, añadió.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: horarios

Perú: 10:15 a. m.

México: 9:15 a. m.

Ecuador: 10:15 a. m.

Colombia: 10:15 a. m.

Uruguay: 12:15 p. m.

Argentina: 12:15 p. m.

Chile: 12:15 p. m.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: canales TV

Perú: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Argentina: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Por su parte, Rayo Vallecano se posiciona en el cuarto lugar con 30 unidades y además, llega motivado a este cotejo luego de vencer en las más reciente fecha por 2-0 a Alavés.

Los ‘Rayistas’ entrenaron este sábado por última vez en la previa del encuentro ante los ‘Colchoneros’. Sin embargo, anunciaron que no habrá lista de convocados hasta el domingo. Como se recuerda, hace algunos días, se detectaron varios casos de coronavirus.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...