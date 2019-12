Atlético de Madrid vs. Real Betis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 18 de LaLiga Santander, este sábado 22 de diciembre, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Movistar+, Movistar Laliga y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El Real Betis examina la reacción del Atlético de Madrid, cuyo fútbol ha mejorado en el último mes pero al que le habían faltado los goles hasta las últimas dos victorias, una racha que necesita ampliar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Benito Villamarín.

Atlético de Madrid vs. Real Betis: horarios del partido

México - 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

La reacción del Atlético de Madrid, fuera de los puestos de Champions League por el lastre de los ocho empates en diecisiete jornadas, cinco fuera de casa (los últimos en las visitas al Villarreal, Granada, Sevilla, Alavés y Valencia) pasa por los goles: solo ha marcado 18, un déficit excesivo para su nivel y aspiraciones.

Para ello necesita del crecimiento de su estrella emergente, el portugués Joao Félix, el futbolista más diferencial de los rojiblancos por su calidad y peligro que ha incrementado su influencia desde que juega por el centro; y de Álvaro Morata, que recuperó su olfato ante el Osasuna tras cinco partidos de sequía.

Son casi tres meses los que el conjunto rojiblanco lleva sin ganar fuera de casa, desde el 25 de septiembre, cuando se impuso por 0-2 al Mallorca en Son Moix. El Villamarín es un lugar propicio para el Atlético con Simeone, con cuatro victorias y tres empates hasta la temporada pasada, cuando cayó por 1-0 con gol de Sergio Canales.

Si el Atlético de Madrid ha mejorado sus sensaciones, más aún lo ha hecho el Real Betis. El ambiente que rodeaba al club sevillano hace pocas semanas estaba muy enturbiado, con numerosos comentarios sobre su entrenador, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, y sus días contados en el banquillo, pero una agónica victoria ante el Valencia (2-1) se unió a otras dos, frente a Mallorca (1-2) y Athletic Club (3-2), y al empate de la pasada jornada en Barcelona ante el Espanyol (2-2).

Esos diez puntos de los últimos doce posibles han tranquilizado mucho la situación y ahora el conjunto verdiblanco se puede ir a las vacaciones navideñas y de fin de año ya cerca de los puestos europeos, objetivo marcado por la entidad para el presente ejercicio.

Rubi, tras la cita copera del pasado jueves, en la que el equipo ganó en el Villamarín por 4-0 al Antoniano (Tercera), trabaja desde el viernes en el partido del domingo, para el que los habituales titulares y pesos pesados de la plantilla estarán descansados al no participar en el encuentro intersemanal.

Así, Joaquín Sánchez, Sergio Canales, el brasileño Emerson, el argelino Aïssa Mandi, el marroquí Zou Feddal o el francés Nabil Fekir, quienes estuvieron en el RCDE Stadium, no jugaron en la Copa, además del mexicano Andrés Guardado, quien tampoco estuvo ante el Espanyol por sanción.

Para el conjunto rojiblanco la baja más destacada es la del capitán Koke Resurrección, que sufrió una lesión muscular ante el Osasuna y se une a Víctor Machín ‘Vitolo’ y Diego Costa en la enfermería. Tampoco estará el montenegrino Stefan Savic, que ha trabajado con el grupo pero no tiene el alta médica de su lesión muscular, por lo que se perderá su decimocuarto duelo seguido.

Atlético de Madrid vs. Real Betis: probables alineaciones

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Feddal, Álex Moreno; Guardado, Bartra, Sergio Canales; Joaquín, Fekir; y Loren. DT: Joan Francesc Ferrer Rubi.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Lodi; Herrera, Saúl, Thomas, Lemar; Joao Félix y Morata. DT: Diego Simeone.

Atlético de Madrid vs. Real Betis: ¿dónde se ubica el estadio?