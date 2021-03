Conforme a los criterios de Saber más

Era el 26 de noviembre de 2011. Real Madrid goleaba 4-1 al Atlético Madrid, que estuvo adelante en el marcador y sufrió la expulsión de su arquero Thibaut Courtois, y prolongaba varias rachas. Primero, sumaba 22 partidos seguidos sin perder en el derbi de Madrid. Segundo, su invicto ante los ‘Colchoneros’ desde el 30 de octubre de 1999. Por último, consolidar un historial a su favor con una gran ventaja de 129 triunfos oficiales ante 59.

En una de las tribunas del Bernabéu aquella tarde, se leía una contundente pancarta sostenida por varios fanáticos: “Se busca rival digno para derbi decente. Razón aquí”. Más allá que Real Madrid ganó sus tres duelos siguientes ante el Atlético, los dos de 2012 y el primero de 2013, la diferencia entre ambos comenzó a acortarse de manera notoria en los años posteriores.

(Foto: Diario AS)

El primer aviso fue en la final de la Copa del Rey, el 17 de mayo de 2013. Pese a ser el gran favorito al sumar 14 años sin perder en duelos directos, Real Madrid, entonces dirigido por José Mourinho, no evitó ver como el ‘Atleti’ levantaba el trofeo como campeón. Un gol de Joao Miranda en el tiempo extra rompía todas las malas rachas de los rojiblancos contra su par de la ciudad: no ganar en el Bernabéu y no superar al Real.

Meses después, en setiembre, el conjunto de Diego Simeone consiguió su segundo triunfo seguido ante Real Madrid, cosa que no sucedía entre junio y octubre de 1999. Las cosas ya empezaban a cambiar en el derbi de la capital española. El favoritismo del Real Madrid iba desapareciendo, a la par de la mejora internacional del Atlético. El ‘Cholo’ era el gran responsable de este suceso.

Luis Suárez y Karim Benzemá anotaron los goles en el último partido entre ambos conjuntos. (Foto: REUTERS / Susana Vera)

- PARTIDOS CLAVE -

Real Madrid volvió a tomar mano de sus partidos contra el Atlético con un duelo de cinco choques consecutivos. El más importante, sin dudas, fue el título de la Champions League el 24 de mayo de 2014. Aún así no fue fácil. Diego Godín adelantó a los ‘colchoneros’ a los 36′, conservando el marcador a su favor hasta el minuto 90. Cuando parecía que se quedarían con la ‘Orejona’, un remate de cabeza de Sergio Ramos igualó las cosas al tercer minuto añadido. Los ‘madridistas’ ganaron 4-1 y lograron tan esperada ‘décima’.

Justo en ese momento, Atlético Madrid empezó una racha inolvidable en los derbis. Fueron siete los partidos seguidos invicto ante su rival capitalino, cuatro victorias y tres empates, quedándose con un título en su poder, la Supercopa de España 2014. Con el entrenador Simeone fuera del banquillo por una roja, un rápido gol del croata Mario Mandžukić alcanzó para conseguir un trofeo más al palmarés, el 22 de agosto.

Si sumábamos los últimos once partidos desde aquella final de Champions, Real Madrid apenas había ganado uno, pero en el último sí festejó. Blancos y rojiblancos se volvían a cruzar en el partido definitivo del torneo de clubes más importantes de Europa, el 28 de mayo de 2016. Otra vez Ramos, esta vez a los 15′, anotaba para su equipo. Cuando el Real ya preparaba las celebraciones, Yannick Carrasco igualó a falta de once minutos. En los penales, Juanfran fallaría el suyo, para permitir que Cristiano Ronaldo se convierta en héroe de la noche en Milán.

El Atlético Madrid volvía a perder una posibilidad de ser campeón de Europa, ambas a manos de Real Madrid. Los blancos ganarían dos de los tres partidos siguientes, incluyendo una semifinal de Champions League en 2017, con una goleada sin objeciones por 3-0. Esta vez, el plantel de Diego Simeone dejaba pasar otra chance en cara de su competidor de Madrid, antes de llegar a la final.

Diego Simeone y Cristiano Ronaldo fueron los protagonistas en los derbis de Madrid desde 2011. (Foto: AFP / Gerard Julien)

- ÚLTIMOS AÑOS -

En la semifinal de vuelta, el ‘Atleti’ ganaría 2-1, sin que le alcance para superar la llave. Así, tomaría otra vez el rumbo de los derbis con cinco partidos consecutivos sin perder con otro título. En la primera presentación oficial del Real Madrid luego de la salida de Cristiano Ronaldo, los ‘colchoneros’ los superaron por 4-2, con dos goles en los tiempos extra, y salió campeón de la Supercopa de Europa, el 15 de agosto de 2018.

Contando desde la semifinal de esa Champions, Real Madrid había perdido el paso al ganar solo uno de los últimos ocho enfrentamientos contra Atlético Madrid. Eso si contamos un sorprendente triunfo por 7-3 a favor de los dirigidos por el ‘Cholo’ en un amistoso jugado en Estados Unidos, en el verano de 2019. Cinco de estas anotaciones fueron en el primer tiempo. En algunos momentos del encuentro, la diferencia fue de seis goles, 6-0 y 7-1.

Finalmente, Real Madrid luego de esa paliza no volvió a perder más. Fue campeón de la Supercopa de España en 2020, gracias a una definición por penales, el 12 de enero 2020. El partido había quedado 0-0. Ese mismo año, los superó por 1-0 y 2-0 en La Liga. En el último antecedente, el primero de 2021, empataron a un gol, dejando abierta aún la definición del primer lugar en la tabla.

Desde aquel 26 de noviembre de 2011 a la fecha, la diferencia de niveles se hizo menor. Un personaje importante, y que se repite en este lapso de tiempo, es Diego Simeone. Al mando del equipo desde hace una década, el mejor momento de la historia del ‘Atleti’ es, sin dudarlo, en gran parte gracias a su presencia y capacidad como entrenador. Por el Bernabéu pasaron cinco, dos sin poder ganarle a los rojiblancos.

En resumen, este decenio se han visto las caras en 29 partidos oficiales con 12 triunfos para el Real Madrid, 9 a favor del Altético y ocho empates. En un momento, el historial estuvo igualados en triunfos (siete). Definieron seis títulos, los blancos ganaron dos Champions League y una Supercopa de España, mientras que el ‘Atleti’ se quedó con una Supercopa de Europa y otra de España, así como una Copa del Rey.

