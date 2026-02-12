Atlético Madrid – Barcelona, en directo: últimas noticias y previa del partido por Copa del Rey

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Atlético Madrid – Barcelona, en directo: sigue la previa del partido por la ida de la semifinal de Copa del Rey
08:49
Atlético Madrid y FC Barcelona se enfrentan hoy en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Puedes seguir todas las incidencias online de este gran encuentro en esta misma nota de El Comercio.
Seguir temas
El partido comenzará a las 9 p.m. (hora de Madrid / 3 p.m. hora de Lima) y se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.