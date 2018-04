Atlético Madrid vs. Arsenal: Sime Vrsaljko fue expulsado en 10 minutos | VIDEO

El croata Sime Vrsaljko, quien se desempeña como lateral derecho, fue expulsado en solo 10 minutos en el Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Europa League.

Su expulsión se debió a doble tarjeta amarilla y aquí veremos las acciones por las que el árbitro Clément Turpin determinó las sanciones.

Primera amarilla del jugador del Atlético (Video: YouTube)

No habían pasado ni dos minutos de juego cuando Sime Vrsaljko cometió una falta sobre Wilshere. No fue dura porque no lo llega a tocar, pero estuvo cerca de ser un duro planchazo.

La segunda amarilla de Sime Vrsaljko. (Video: YouTube)

En la segunda acción, antes del minuto 10, Sime Vrsaljko pisa fuertemente al delantero Lacazette, por lo que el árbitro decide amonestarlo de nuevo y, por consiguiente, expulsarlo.