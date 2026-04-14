Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO | Partidazo por los cuartos de final de la Champions League
Los catalanes necesitan ganar por tres goles de diferencia para acceder a semifinales, mientras que un resultado de 0-2 igualará la serie y obligará a los equipos a definir por penales.
El elenco 'colchonero', que dirige Diego Simeone, tiene la primera opción de pasar a semifinales con un empate, un triunfo e incluso perdiendo por un gol de diferencia.
En el partido de ida, disputado el pasado 8 de abril en el Camp Nou, el Atlético dio el primer golpe y derrotó a los blaugranas por 2 a 0, gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
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El encuentro será transmitido EN VIVO por el canal ESPN y por la señal streaming de Disney+. En España, el encuentro será transmitido por Movistar Liga de Campeones.
Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan hoy por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2 p.m. (hora de Lima) y se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Todas las incidencias aquí en El Comercio.
Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan hoy por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2 p.m. (hora de Lima) y se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Todas las incidencias aquí en El Comercio.