Resumen

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Por Redacción EC

Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO | Partidazo por los cuartos de final de la Champions League

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Los catalanes necesitan ganar por tres goles de diferencia para acceder a semifinales, mientras que un resultado de 0-2 igualará la serie y obligará a los equipos a definir por penales.

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El elenco 'colchonero', que dirige Diego Simeone, tiene la primera opción de pasar a semifinales con un empate, un triunfo e incluso perdiendo por un gol de diferencia.

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En el partido de ida, disputado el pasado 8 de abril en el Camp Nou, el Atlético dio el primer golpe y derrotó a los blaugranas por 2 a 0, gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

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El minuto a minuto y las incidencias online puedes seguirlos aquí en El Comercio.

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El encuentro será transmitido EN VIVO por el canal ESPN y por la señal streaming de Disney+. En España, el encuentro será transmitido por Movistar Liga de Campeones.

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Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan hoy por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2 p.m. (hora de Lima) y se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Todas las incidencias aquí en El Comercio.

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