Atlético Madrid enfrenta al Bayern Munich por la fecha 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El encuentro se disputará este martes 3 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. El equipo dirigido por Diego Simeone afronta un compromiso clave: necesita sumar de a tres ante su público para meterse entre los ocho mejores de la clasificación y mantenerse en carrera por la clasificación directa a los octavos de final. Enfrente estará un Bayern que llega en igualdad de condiciones en la tabla y buscará aprovechar su capacidad ofensiva para llevarse los puntos de España. ¿Dónde ver el partido EN VIVO? En Perú, la transmisión estará disponible por Disney+; en Chile, por ESPN 2 y Disney+; y en Argentina, por Fox Sports y Disney+. También habrá señales y plataformas para el resto de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Atlético Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO y ONLINE: repasa los horarios, canales de TV y dónde ver el partido ONLINE por la jornada 4 de la UEFA Champions League desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Bayern Munich HOY por Champions League?

El partido entre Atlético Madrid y Bayern Munich por la fecha 4 de la Champions League comenzará este martes 3 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Revisa los horarios en otros países:

Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Chile: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Estados Unidos (ET): 3:00 p. m.

3:00 p. m. España: 9:00 p. m.

Canales de TV: ¿Dónde ver el partido Atlético Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Atlético Madrid y Bayern Munich estará disponible en distintas señales de televisión y plataformas, según el país. En Sudamérica, Disney+ tendrá la cobertura del compromiso, mientras que algunos territorios también contarán con señales deportivas por cable.

En Perú: Disney+.

Disney+. En Chile: ESPN 2.

ESPN 2. En Argentina: Fox Sports.

Fox Sports. En Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+.

Disney+. En México: Fox One.

Fox One. En Estados Unidos: TUDN, UniMás y Univision.

TUDN, UniMás y Univision. En España: Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Bayern Munich ONLINE y por streaming?

Si prefieres seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV o computadoras, estas son las plataformas que ofrecerán la transmisión de Atlético Madrid vs. Bayern Munich:

Perú: Disney+.

Disney+. Chile: Disney+.

Disney+. Argentina: Disney+.

Disney+. Colombia y resto de Sudamérica: Disney+.

Disney+. México: Fox One.

Fox One. Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y Univision.

Paramount+, TUDN, UniMás y Univision. España: Movistar+.