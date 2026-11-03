Atlético Madrid enfrenta al Bayern Munich por la fecha 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El encuentro se disputará este martes 3 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. El equipo dirigido por Diego Simeone afronta un compromiso clave: necesita sumar de a tres ante su público para meterse entre los ocho mejores de la clasificación y mantenerse en carrera por la clasificación directa a los octavos de final. Enfrente estará un Bayern que llega en igualdad de condiciones en la tabla y buscará aprovechar su capacidad ofensiva para llevarse los puntos de España. ¿Dónde ver el partido EN VIVO? En Perú, la transmisión estará disponible por Disney+; en Chile, por ESPN 2 y Disney+; y en Argentina, por Fox Sports y Disney+. También habrá señales y plataformas para el resto de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.
¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Bayern Munich HOY por Champions League?
El partido entre Atlético Madrid y Bayern Munich por la fecha 4 de la Champions League comenzará este martes 3 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Revisa los horarios en otros países:
- Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.
- Chile: 5:00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p. m.
- México: 2:00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 3:00 p. m.
- España: 9:00 p. m.
Canales de TV: ¿Dónde ver el partido Atlético Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO?
La transmisión del encuentro entre Atlético Madrid y Bayern Munich estará disponible en distintas señales de televisión y plataformas, según el país. En Sudamérica, Disney+ tendrá la cobertura del compromiso, mientras que algunos territorios también contarán con señales deportivas por cable.
- En Perú: Disney+.
- En Chile: ESPN 2.
- En Argentina: Fox Sports.
- En Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+.
- En México: Fox One.
- En Estados Unidos: TUDN, UniMás y Univision.
- En España: Movistar Liga de Campeones.
¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Bayern Munich ONLINE y por streaming?
Si prefieres seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV o computadoras, estas son las plataformas que ofrecerán la transmisión de Atlético Madrid vs. Bayern Munich:
- Perú: Disney+.
- Chile: Disney+.
- Argentina: Disney+.
- Colombia y resto de Sudamérica: Disney+.
- México: Fox One.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y Univision.
- España: Movistar+.