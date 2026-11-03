Por Rogger Fernández

enfrenta al por la fecha 4 de la Fase de Liga de la . El encuentro se disputará este martes 3 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. El equipo dirigido por Diego Simeone afronta un compromiso clave: necesita sumar de a tres ante su público para meterse entre los ocho mejores de la clasificación y mantenerse en carrera por la clasificación directa a los octavos de final. Enfrente estará un Bayern que llega en igualdad de condiciones en la tabla y buscará aprovechar su capacidad ofensiva para llevarse los puntos de España. ¿Dónde ver el partido EN VIVO? En Perú, la transmisión estará disponible por Disney+; en Chile, por ESPN 2 y Disney+; y en Argentina, por Fox Sports y Disney+. También habrá señales y plataformas para el resto de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Atlético Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO y ONLINE: repasa los horarios, canales de TV y dónde ver el partido ONLINE por la jornada 4 de la UEFA Champions League desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Atlético Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO y ONLINE: repasa los horarios, canales de TV y dónde ver el partido ONLINE por la jornada 4 de la UEFA Champions League desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Bayern Munich HOY por Champions League?

El partido entre Atlético Madrid y Bayern Munich por la fecha 4 de la Champions League comenzará este martes 3 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Revisa los horarios en otros países:

  • Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.
  • Chile: 5:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p. m.
  • México: 2:00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 3:00 p. m.
  • España: 9:00 p. m.

Canales de TV: ¿Dónde ver el partido Atlético Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Atlético Madrid y Bayern Munich estará disponible en distintas señales de televisión y plataformas, según el país. En Sudamérica, Disney+ tendrá la cobertura del compromiso, mientras que algunos territorios también contarán con señales deportivas por cable.

  • En Perú: Disney+.
  • En Chile: ESPN 2.
  • En Argentina: Fox Sports.
  • En Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+.
  • En México: Fox One.
  • En Estados Unidos: TUDN, UniMás y Univision.
  • En España: Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Bayern Munich ONLINE y por streaming?

Si prefieres seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV o computadoras, estas son las plataformas que ofrecerán la transmisión de Atlético Madrid vs. Bayern Munich:

  • Perú: Disney+.
  • Chile: Disney+.
  • Argentina: Disney+.
  • Colombia y resto de Sudamérica: Disney+.
  • México: Fox One.
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y Univision.
  • España: Movistar+.
VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?