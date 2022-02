Atlético Madrid sigue mostrando irregularidad en LaLiga Santander y este miércoles cayó ante Levante, por 1-0, en un partido reprogramado de la fecha 21. Los dirigidos por Diego Simeone perdieron la oportunidad de entrar a la zona de clasificación para la próxima Champions League y José María Giménez no se salvó de la crítica de los hinchas.

El zaguero uruguayo, que había superado la COVID-19 horas antes del cotejo, fue titular y completó los 90 minutos, pero con algunos inconvenientes con la afición. Sobre los 80′, el central llegó hasta la mitad del campo y, al no contar con opciones de pase hacia adelante, decidió mantener la posesión por el medio.

Debido a esa jugada, la silbatina se hizo sentir en el Wanda Metropolitano y José María Giménez no dudó en responder. Luego de percatarse del accionar de los fanáticos, el defensor, con notoria molestia, los mandó a callar, con un gesto con la mano, aunque no cumplió su cometido: volvió a recibir el rechazo de los hinchas.

Tras el partido, con la derrota consumada y un poco más tranquilo, el uruguayo se rectificó por lo ocurrido. “Pido disculpas a la gente de ese sector que me pitó, que no lo tomen como algo para ensañarse. Me conocen bien y saben que no soy ese tiempo de persona, ni mucho menos para recriminar algo. En ese momento de tensión, todos estábamos nerviosos y enojados”, aseguró.

“Todos tenemos actos de los que nos arrepentimos o no queríamos hacer. A las personas que se lo tomaron mal, les pido disculpas de todo corazón. No tengo problemas en hacerlo uno por uno”, agregó Giménez en conferencia de prensa.

De la misma forma, Diego Simeone reveló su postura en contra de lo hecho por su jugador. “No lo vi, pero a la gente no se puede decir nada. Al contrario, todo el partido los sentimos cercanos al equipo, buscando que reaccionase. La realidad es esta. Muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions League, y yo digo que es posible. Las palabras aburren. Hay que demostrarlo con hechos”, comentó el entrenador.

José María Giménez reaccionó ante la silbatina de los hinchas de Atlético Madrid. (Video: ESPN)

¿Cómo va Atlético Madrid en LaLiga Santander?

Atlético Madrid, luego de la derrota frente a Levante, quedó en el quinto lugar de LaLiga Santander, sumando 39 puntos. Actualmente, los dirigidos por Diego Simeone acceden a la próxima Europa League, pero tienen la posibilidad de entrar a la zona de Champions, en caso superen al Barcelona (4° con 39 unidades).