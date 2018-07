Atlético de Madrid y PSG se enfrentarán este lunes (6:35 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV), en un amistoso por la International Champions Cup. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Singapur.

Los 'Colchoneros' continuarán con su preparación de cara a la temporada 2018-19 con su segundo juego en este certamen. Atlético de Madrid le ganó en penales a Arsenal, en su primera presentación, tras empatar a un gol en tiempo reglamentario.

En la previa, en conferencia de prensa, Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, se refirió al choque ante PSG. "Es un club importante, con muchos chicos que han vuelto del Mundial y que está dando oportunidades a jóvenes para que aprovechen estos partidos. Nosotros seguimos siempre con la misma idea e intentando hacerlo lo mejor posible", comentó el 'Cholo'.

Atlético de Madrid venció al Arsenal en su amistoso anterior. (Video: YouTube)

Por otro lado, Simeone también habló sobre los rumores de la llegada de nuevo jugadores. "Las contrataciones las maneja dirección deportiva mas allá de las necesidades que hablamos durante la temporada. Es difícil hablar de nombres propios", dijo.

Atlético de Madrid vs. PSG EN VIVO EN DIRECTO: horarios en el mundo

Perú - 6:35 a.m.

España - 1:35 p.m.

​Argentina - 8:35 a.m.

Colombia - 6:35 a.m.

México - 6:35 a.m.

Chile - 8:35 a.m.

Ecuador - 6:35 a.m.

Uruguay - 8:35 a.m.​

​Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 7:35 a.m.

PSG, aún sin sus principales figuras, buscará su primera victoria en la International Champions Cup. Los parisinos, hasta el momento, han perdido sus dos encuentros anteriores: ante Bayern Munich (3-1) y contra Arsenal (5-1).