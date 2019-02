Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO vía DirecTV Sports: por la Liga española

El Atlético de Madrid, aún herido por la derrota en el derbi ante el Real, que le arrebató el segundo puesto de la Liga española, vuelve a la acción en otro duelo de máxima rivalidad, esta vez ante el Rayo Vallecano, que busca sumar tras sus dos últimas derrotas ante el Leganés y el Espanyol.

Un jugador por bando, el uruguayo Emiliano Velázquez y el ghanés Thomas Partey, se perderán por sanción un partido que se presume de alto voltaje y en el que ambos conjuntos no se pueden permitir un tropiezo.

Diego Pablo Simeone, estratega colchonero, contento y feliz tras ser padre por quinta vez, no puede celebrar porque pese a que ha vuelto a trabajar con el montenegrino Stefan Savic y Diego Costa, ha 'caído' el defensa francés Lucas Hernández, con una lesión en la rodilla derecha, en tanto que Rodrigo Hernández y Koke Resurrección, claves en la medular, trabajan para estar de nuevo a disposición.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano por la Liga Santander?

Perú: 10:15 am.

Ecuador: 10:15 am.

Colombia: 10:15 am.

Argentina: 12:15 pm.

Chile: 12:15 pm.

Paraguay: 12:15 pm.

Uruguay: 12:15 pm.

Brasil: 1:15 pm.

México: 9:15 am.

Bolivia: 11:15 am.

Venezuela: 11:15 am.

España: 4:15 pm.

Reino Unido: 3:15 pm.

Japón: 00:15 am. (10 de febrero)

¿Qué canales de TV transmitirán el Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano?

Para ver el Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano por la fecha 24 de la Liga española puedes seguirlo por diferentes canales de televisión que te presentaremos a continuación. La siguiente lista corresponde a partidos en vivo, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV satelital y para teléfono móviles y aplicaciones de escritorio.



Argentina: DirecTV Sports

Australia: Kayo Sports, beIN Sports 2

Canadá: beIN Sports Connect, DAZN, beIN Sports

Chile: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports 2, beIN Sports Connect

Internacional: Facebook Live, Bet365

México: TDN

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

España: Movistar+, beIN Sports, beIN LaLiga

Reino Unido: Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports