Atlético Madrid vs. Real Betis EN VIVO ESPN2 se enfrentarán este domingo a las 10:15 a. m. (hora peruana) por la fecha 12 de LaLiga Santander. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y Movistar LaLiga, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Wanda Metropolitano y el árbitro Javier Alberola Rojas se encargará de impartir justicia. Este duelo será de gran importancia para subir en la tabla de posiciones: Real Betis es cuarto con 21 puntos y Atlético Madrid es sexto con 19 unidades. Los líderes actuales son Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, igualados en 24 puntos.

El título obtenido por los ‘Colchoneros’ el curso pasado era una señal de que podrían mantener la hegemonía en el futuro, teniendo en cuenta que el Real Madrid y Barcelona no viven una gran etapa deportiva. Sin embargo, el equipo ha sido víctima de la irregularidad a lo largo de las 10 presentaciones que tuvieron en el certamen.

Hasta ahora, Atlético Madrid registra cinco victorias, cuatro empates y una caída. Precisamente, dos de esas igualdades se dieron en las más recientes juegos: 2-2 ante Real Sociedad y Levante. Dichas actuaciones reflejaron un mal desenvolvimiento defensivo del tridente conformado por José María Giménez, Felipe y Mario Hermoso.

La contraparte es el ataque, donde Luis Suárez (seis goles y una asistencia) sigue brillando, mientras que Antoine Griezmann está cada vez más cohesionado con sus compañeros. El argentino Ángel Correa, también goleador del equipo, ha ido perdiendo espacio en el once titular, pero igual podría ser clave en los minutos que le toque jugar.

Por su parte, Real Betis vuelve a tener un gran arranque de temporada y tendrá la gran oportunidad de igualar a los líderes, aunque con un partido más hasta ahora. El plantel liderado por el técnico Manuel Pellegrini tres triunfos al hilo, en los cuales fueron destacando por su creciente poder ofensivo.

Primero superaron 1-0 al Alavés, luego 3-2 a Rayo Vallecano y hace unos días 4-1 a Valencia. En aquella última presentación, el goleador Borja Iglesias fue protagonista con dos tantos, pero también destacó la presencia del francés Nabil Fekir y del español Juanmi, ambos fundamentales por las bandas.

Atlético Madrid vs. Real Betis: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic/Felipe, Mario Hermoso/Lodi; Trippier, De Paul, Koke, Carrasco; Griezmann, Joao Félix; Luis Suárez.

Real Betis: Claudio Bravo; Héctor Bellerín, Pezzella, Víctor Ruiz, Álex Moreno/Juan Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho; Rodri Sánchez, Canales, Fekir; Willian José/Borja Iglesias/Juanmi.