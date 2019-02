Real Madrid vs. Atlético Madrid: cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO la Liga Santander

Real Madrid vs. Atlético Madrid | El sábado 9 de febrero, el Wanda Metropolitano abre sus puertas al primer derbi madrileño del 2019 por la fecha 23 de la Liga Santander. ‘Colchoneros’ y ‘Merengues’ juegan desde las 9:15 am. en México; 10:15 am. en Perú y Colombia; 12:15 pm. en Argentina y Chile; 16:15 pm. en España por el segundo lugar en la tabla de posiciones. El Comercio te dará la mejor información sobre el emotivo partido, el cómo y dónde ver por TV online y celular; además, los horarios de transmisión para ver fútbol en vivo.

Todos durante la era Diego Simeone en el conjunto rojiblanco, muchos en competencia directa por el título de LaLiga Santander, junto al Barcelona, como ocurre este sábado, y cinco de ellos dentro de finales, con algún título en juego, la más reciente la Supercopa de Europa que ganó el Atlético al Real Madrid en la ciudad de Tallin.

La Liga Santander llega a su jornada 23 con el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid, en el que está en juego el segundo puesto ahora rojiblanco, cuatro días después del clásico de Copa y en vísperas de la reanudación de la Champions League para los madridistas en el campo del Ajax.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: alineaciones posibles

Real Madrid : Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Carvajal, Varane, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Benzema y Vinicius Júnior.





: Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Carvajal, Varane, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Benzema y Vinicius Júnior. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Santiago Arias, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández; Ángel Correa, Rodri Hernández, Thomas Partey, Saúl Ñíguez; Antoine Griezmann, Álvaro Morata.

¿Cómo ver el > Real Madrid vs. Atlético de Madrid desde España?

Goal te ofrece las opciones para poder seguir el encuentro que se disputará este sábado 9 de febrero en el Wanda Metropolitano a las 16:15 hora española (15:15 en las Islas Canarias, 12:15 en Argentina y Chile, 10:15 en Colombia y Perú; y 9:15 en México) y se podrá ver el fútbol en vivo y en directo desde España por Bein LaLiga y LaLiga TV.

Para ver el encuentro puedes contratar el paquete de fútbol de Movistar a partir de 25 euros al mes, donde además de las competiciones de la Liga Santander y Copa del Rey, puedes disfrutar de la Champions League, la Europa League, la Premier League y la Bundesliga.

Además, también a través de beIN LaLiga se puede ver fútbol en vivo, un canal que puedes contratar a través de distintas operadoras como Vodafone u Orange. En este caso el precio es de 20€ al mes, con la Liga o la Copa del Rey.

¿Qué canales de TV transmitirán el Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Para ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la fecha 23 de la Liga Santander puedes seguirlo por diferentes canales de televisión que te presentaremos a continuación. La siguiente lista corresponde a partidos en vivo, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV satelital y para teléfono móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: DirecTV Sports

Australia: Kayo Sports, beIN Sports 2

Canadá: beIN Sports Connect, DAZN, beIN Sports

Chile: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports 2, beIN Sports Connect

Internacional: Facebook Live, Bet365

México: TDN

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

España: Movistar+, beIN Sports, beIN LaLiga

Reino Unido: Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports

¿Cómo ver por app el Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Liga Santander?