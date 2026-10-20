Atlético Madrid vs. Stuttgart por la jornada 3 de la UEFA Champions League en el estadio MHPArena, Alemania. El partido se jugará este martes 20 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española). Los alemanes dirigidos por Sebastian Hoeneß llegan con paso perfecto en Europa tras encadenar dos victorias seguidas (3-0 ante el Slovan Bratislava y un triunfo ante el Viking), ubicándose en la 4ª posición del certamen continental. No obstante, intentarán sacudirse el mal sabor de boca que les dejó caer por 1-0 ante el Hamburgo el pasado fin de semana en la Bundesliga.

Por su parte, el equipo de Diego “Cholo” Simeone (15° de la tabla) viaja a suelo germano con la moral a tope tras encadenar cinco triunfos consecutivos en todas las competiciones, incluyendo un notable 2-0 frente al Manchester United en su última presentación europea y el reciente 1-0 contra el Espanyol por LaLiga. Los colchoneros tienen la tarea pendiente de romper su racha negativa en territorio alemán, donde registran cinco caídas consecutivas en Champions.

Atlético Madrid vs. Stuttgart EN VIVO y ONLINE: repasa los horarios, canales de TV y dónde ver el partido ONLINE por la jornada 3 de la UEFA Champions League desde el estadio MHPArena.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Stuttgart HOY por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs. Stuttgart por Champions League empieza a las 9:00 PM (hora de España) y a las 2:00 PM (hora de Perú) este martes 20 de octubre en el estadio MHPArena. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Canales de TV: ¿Dónde ver el partido, Atlético Madrid vs. Stuttgart en vivo?

La transmisión por televisión para Sudamérica estará a cargo de las señales de Fox Sports (revisa la disponibilidad de sus canales secundarios según tu operador de cable) y la cadena internacional ESPN.

En Perú: Fox Sports 2.

Fox Sports 2. En Argentina y Chile: ESPN / Fox Sports.

ESPN / Fox Sports. En México: Fox Sports One.

Fox Sports One. En España: Movistar+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Stuttgart online y por streaming?

Si prefieres seguir las incidencias a través de dispositivos móviles, Smart TV o laptops, el partido estará disponible de manera exclusiva en las siguientes plataformas de streaming:

Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, etc.): Disney+ Premium.

Disney+ Premium. México: Max / HBO Max.

Max / HBO Max. España: App oficial de Movistar Plus+.