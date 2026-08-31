Una polémica que comenzó dentro de la cancha terminó en el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil. Atlético Mineiro presentó una fuerte acusación contra Kaio Jorge, delantero de Cruzeiro, por una infracción cometida contra el defensor Ruan durante el clásico por la Copa de Brasil.

La acción ocurrió apenas iniciado el encuentro. Kaio Jorge impactó contra Ruan, quien terminó cayendo de manera aparatosa y golpeando su cabeza contra el césped. El defensor intentó continuar en el partido, pero finalmente fue reemplazado por precaución.

La situación generó el reclamo de Atlético Mineiro ante el tribunal deportivo. Rafael Libertuci, abogado del club, calificó la acción de una manera contundente y pidió una sanción ejemplar para el delantero de Cruzeiro.

Atlético Mineiro habló de “intento de homicidio”

“Lo que hizo Kaio Jorge no fue una zancadilla; fue una agresión deliberada. Mira al jugador y le propina un golpe con el hombro. No es una zancadilla, es un intento de homicidio”, manifestó Libertuci ante el STJD.

El representante legal del ‘Galo’ insistió en la gravedad de la caída de Ruan y sostuvo que el futbolista de Cruzeiro pudo haber sufrido consecuencias mucho mayores.

“Es un caso muy grave. Podríamos estar hablando de la inhabilitación de Kaio Jorge, porque Ruan podría haber muerto”, agregó el abogado, quien consideró que la discusión no debería limitarse a determinar si correspondía una suspensión de uno o dos partidos.

Kaio Jorge podrá jugar el partido de vuelta

Pese al reclamo de Atlético Mineiro, las autoridades disciplinarias determinaron inicialmente un partido de suspensión para Kaio Jorge. Sin embargo, la sanción fue conmutada por una advertencia, por lo que el delantero estará habilitado para disputar el encuentro de vuelta.

Cruzeiro y Atlético Mineiro volverán a enfrentarse este martes desde las 21:00 horas en el estadio MRV. La serie de los cuartos de final de la Copa de Brasil se encuentra igualada 1-1.

Libertuci también acusó a Kaio Jorge de protagonizar acciones similares en otros encuentros y cuestionó que, pese a sus antecedentes, no se haya aplicado una sanción más severa.