Atlético Nacional: insólito fallo dentro del área provocó la ira de Paulo Autuori [VIDEO]

Paulo Autuori, entrenador del Atlético Nacional de Medellín, tuvo una desaforada reacción por un increíble fallo dentro del área que no permitió el empate de sus dirigidos ante Libertad de Paraguay, en la fase previa de la Copa Libertadores. El equipo antioqueño perdió 1-0, pero aún tiene la posibilidad de remontar en la vuelta.

El futbolista Omar Duarte tuvo una oportunidad única para anotar: el portero rival, Martín Silva, le dio la pelota dentro del área. Sin embargo, el ex jugador del Atlético Huila estrelló el balón en el palo.

El ‘boopler’ sacó de sus casillas al técnico brasileño, quien terminó de rodillas en el césped, según se aprecia en el video.

“Felicito al rival porque fue eficaz, sacó provecho de un error nuestro y marcó. Nuestro equipo de aquí debió salir enfadado porque no se pueden perder oportunidades en partidos como estos. Ni regalar las opciones que generamos. Luchamos, intentamos, tuvimos buen fútbol, pero eso no alcanza, hay que ser eficaz. Salgo nuevamente de un partido con este problema. Personalmente no puedo aceptar perder un partido como este”, manifestó Autuori al final del partido.

Lo paradójico es que los colombianos no jugaron mal, sino que les falló la puntería hacia el arco.