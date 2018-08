Atlético Tucumán, un novel que ya dio más de una sorpresa en su corto recorrido internacional, intentará dar impacto cuando reciba el jueves a Atlético Nacional, en partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores (7:45 p.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports).

El conjunto 'paisa' viene de finalizar en lo más alto del Grupo B con 10 puntos del certamen continental, aunque con el mismo puntaje que reunió Atlético Tucumán.

Pese a cumplir una campaña similar 'el Decano' terminó como escolta del paraguayo Libertad en el Grupo C, no obstante se dio el lujo de dejar fuera de carrera a otros históricos coperos como el uruguayo Peñarol y el boliviano The Strongest.

Atlético Nacional vs. Atlético Tucumán: horarios en el mundo



Perú - 7:45 p.m.

Colombia - 7:45 p.m.

Argentina - 9:45 p.m.

México - 7:45 p.m.

Chile - 9:45 p.m.

Ecuador - 7:45 p.m.

España - 2:45 a.m. (miércoles)

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:45 p.m.

Con apenas dos participaciones, el equipo del norte argentino también había sorprendido en 2017, cuando entró en la Copa desde las rondas previas luego de eliminar a El Nacional con un histórico 1-0 en Quito y al colombiano Junior, aunque luego no avanzó en la etapa de grupos, algo que sí consiguió en esta edición.

El receso mundialista marcó un período de varios cambios en Atlético Tucumán, que para esta temporada sumó nombres experimentados, entre ellos Juan Mercier, Mauro Matos y Ricardo Noir, pero también realizó una fuerte depuración de su plantel, con 14 jugadores que hicieron las valijas.

Además de mantener a figuras emblemáticas como el arquero Cristian Lucchetti y el delantero Luis 'Pulga' Rodríguez, el 'Decano' se ilusiona con estar por primera vez entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

"Simplemente queremos hacer un buen partido, jugar mejor que el rival. Ahí está la clave. Tenemos que subir el nivel individual y colectivo para jugar con Nacional, que es más poderoso. Ha salido campeón de la Copa (2016), tiene un buen entrenador y jugadores de selección. Hay que levantar el nivel para estar a la altura", consideró Ricardo Zielinski, entrenador de Atlético Tucumán.

Mientras el equipo tucumano viene de acceder a los octavos de final de la Copa Argentina con un sólido triunfo sobre Huracán (2-0), Atlético Nacional intentará mejorar su imagen.

Tuvo un arranque irregular en el torneo Finalización colombiano, en el que suma una derrota, un triunfo y un empate luego de las tres primeras fechas.

Conducido por el argentino Jorge Almirón, nombrado como preferido del presidente argentino Mauricio Macri para suceder a Jorge Sampaoli en la selección albiceleste, el equipo 'verdolaga' ya se instaló en Tucumán, con una delegación que incluyó al legendario exarquero René Higuita.

El encuentro se jugará en el estadio Monumental José Fierro de Tucumán desde las 21H45 locales del jueves (00H45 GMT), con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino, asistido por Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar.

Estas son las posibles formaciones:



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti - José San Román, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón - Guillermo Acosta, Juan Ignacio Mercier, Rodrigo Aliendro, Ricardo Noir - Luis Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Atlético Nacional: Fernando Monetti - Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez o Diego Braghieri y Deiver Machado - Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Juan Pablo Ramírez - Yerson Candelo, Steven Lucumi y Dayro Moreno. DT: Jorge Almirón.