Situación complicada. El partido que se disputará por la jornada 4 de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay se encuentra en la cuerda floja debido a los disturbios que se registran en Pereira. El cotejo fue programado por Conmebol para las 9:00 de la noche (hora peruana y colombiana).

Álvaro Arias, secretario de gobierno confirmó la realización del cotejo entre ambas escuadras por la Copa Libertadores 2021 a través de una publicación en Twitter. Sin embargo, no se vivió nada de calma en la antesala.

Los jugadores de Nacional de Uruguay intentaron salir al estadio Hernán Ramírez Villegas, después de que los barristas colombianos desocuparán las afueras del Hotel Movich de Pereira. El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la ciudad se encontró en la necesidad de dispersar a los hinchas con gases lacrimógenos.

Atlético Nacional presentó, a través de su cuenta oficial de Twitter, el once inicial para el encuentro ante Nacional, a pesar de las complicaciones que el conjunto uruguayo para su llegada al estadio donde se realizará el cotejo.

Alineación titular para disputar el encuentro de hoy por Conmebol Libertadores pic.twitter.com/Z3iHWSFOl6 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 13, 2021

CONMEBOL no ha dado ningún comunicado respecto a esta situación. No obstante, se sabe que afuera del estadio donde se está jugando el encuentro entre Junior vs. River Plate también hay disturbios y protestas por parte de hinchas de la ciudad.

🚨 #AHORA | Manifestantes están a las afueras del hotel donde concentra Nacional (@nacional) de 🇺🇾 Uruguay e impiden la salida del conjunto foráneo al 🏟️ Hernán Ramírez, para el duelo ante 🇳🇬 Atlético Nacional (@nacionaloficial). Tensa situación en la capital risaraldense. pic.twitter.com/8mabqTDLPS — El Konuco&Chagras (@ElKonuco) May 13, 2021

A pocos minutos del inicio del cotejo, se espera un comunicado definitivo por parte del máximo ente sudamericano o alguno de los clubes.

Disturbios en Pereira previo al encuentro entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay (Foto: Twitter)

Atlético Nacional buscará sumar puntos para tratar de quedar clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que Nacional espera conseguir su primera victoria en el máximo torneo sudamericano en un campo difícil.

