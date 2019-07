Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE vía Win Sports: juegan por la Liga Águila Atlético Nacional vs. Once Caldas jugarán por la Liga Águila (7:45 p.m. EN VIVO ONLINE vía Win Sports) por la fecha 1 del Torneo Clausura desde el estadio Palogrande de Manizales

Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO ONLIEN vía Win Sports: juegan por la Liga Águila | Foto: Once Caldos