Atlético Paranaense vs. Bahía EN VIVO: medirán fuerzas este miércoles (7:45 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 3) en el Estadio Arena da Baixada por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El duelo entre Atlético Paranaense y Bahía definirá al tercer clasificado para las semifinales de la competición. Sigue las incidencias del minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Atlético Paranaense espera que una vez más el genio de su lámpara, el delantero Pablo, aparezca ante Bahía para darle su clasificación en casa a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras cosechar una victoria ajustada en la ida.

Los equipos brasileños definirán el cupo a semifinales en el juego que se disputará en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil.

El 'Furacao', que ganó de visita 1-0 la la semana anterior, intentará repetir el logro conseguido en 2006 cuando llegó a esa instancia del torneo. "Es un juego de final, un juego delicado", señaló el técnico Tiago Nunes a periodistas.

Con el ánimo renovado tras el triunfo sobre Botafogo en el campeonato brasileño el fin de semana, que mantiene al equipo en la octava posición de la tabla, el Paranaense elevó sus acciones.

"Sabemos que es un juego muy importante (...) La intención principal es vencer, dentro o fuera de casa, entonces vamos muy enfocados, muy concentrados", afirmó Nunes.

La principal carta del Paranense es el delantero Pablo, decisivo en los últimos juegos. No solo marcó el gol de la victoria en la ida ante Bahía, sino que además fue determinante en el compromiso con el Botafogo por el Brasileirao. Pablo entró para darle la victoria (2-1) a su club y ya suma 12 tantos en el torneo local.

El vencedor del duelo entre los brasileños se enfrentará al ganador de la llave que conforman Fluminense y Nacional de Uruguay.

Atlético Paranaense vs. Bahía | Horarios en el mundo:

18:45 horas - México

19:45 horas - Perú, Colombia, Ecuador (Fox Sports 3)

19:45 horas - Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (FOX Soccer Match Pass)

20:45 horas - Bolivia, Venezuela (Fox Sports 3)

21:45 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay (Fox Sports 3)

01:45 horas del jueves - España (Movistar+, Movistar Liga de Campeones), Francia, Italia, Alemania, Inglaterra

Bahía, que este año registra su mejor participación en Copa Sudamericana y marcha en el puesto 12 del campeonato de Brasil, ya anticipó que entrará con todo para remontar la desventaja.

"Vamos a tener una postura más agresiva para buscar el primer gol, pero sin desorganizarnos. Tenemos que hacer un juego muy concentrado para sorprender (...) y salir con la clasificación", aseguró el volante Gregore.

El técnico Enderson Moreira descartó que el ánimo del equipo esté minado tras la derrota ante Corinthians el fin de semana en el último minuto, y la polémica del primer juego ante el Paranaense por el uso del VAR que implicó la anulación de dos goles de su equipo.

"No hay nada que nos quite la confianza en hacer un gran juego, buscar resultados. Nuestro planteamiento es bueno. Marcamos encima, no dejamos al adversario salir jugando, no nos quedamos atrás", dijo el estratega en declaraciones a la prensa.

Bahía se precia de saber moverse en la cancha. Sin embargo, a ojos de su técnico el problema no pasa por ahí, ni por la falta de confianza de sus dirigidos.

"Sabemos que es un juego difícil. Nuestro problema no es una cuestión emocional, es el desgaste de la secuencia de juegos. Nadie en Brasil jugó más que el Bahía. Mientras hay jugadores que vienen haciendo 40 juegos, los nuestros están haciendo 60", reclamó.

Explicó que, por ejemplo, el delantero Edigar Junio viene mostrando señales de desgaste, aunque no lo descartó para enfrentar al Atlético Paranaense.

Atlético Paranaense vs. Bahía | Posibles alineaciones:

Atlético Paranaense: Santos - Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi - Wellington (Bruno Guimaraes), Lucho González, Raphael Veiga - Nikao, Marcelo y Pablo.

Bahía: Douglas Friedrich - Paulinho, Lucas Fonseca, Jackson, Nino Paraíba - Zé Raphael, Gregore, Ramires, Elthon, Clayton - Edigar Junio.

Fuente: AFP