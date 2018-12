VER AQUÍ Atlético Paranaense vs. Junior EN VIVO ONLINE GRATIS: por la final de la Copa Sudamericana 2018 | Junior de Barranquilla llega a la final de la Copa Sudamericana 2018 contra el Atlético Paranaense agigantado por la goleada que le propinó a Independiente Medellín en la final del fútbol colombiano, así como la buena noticia de poder contar otra vez con Teófilo Gutiérrez. Para ver fútbol en vivo, esta emocionante final será transmitida vía FOX Sports y servicios streaming. El Comercio te invita a seguir el minuto a minuto, goles, estadísticas de este imperdible partido.

El partido de ida en Barranquilla, entre Atlético Paranaense vs. Junior terminó con un empate 1-1 y el gol como visitante no tendrá doble valor. Si después de los 90 minutos empatan, se disputarán un alargue de 30 minutos y, de persistir la paridad, el campeón de la Copa Sudamericana 2018 se definirá con una definición de tiros desde el punto penal. Junior de Barranquilla ya está en casa del Atlético Paranaense y se instaló en Curitiba, la capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil, desde el domingo pasado. Lo hizo apenas horas después que aplastaron 4-1 al Medellín para quedar acariciando su séptimo campeonato en la liga colombiana.

La ambición es grande y los objetivos del conjunto de Barranquilla, en el Caribe colombiano, son la Copa y el torneo Clausura. Y se animan más al recuperar a su estrella Gutiérrez y al zaguero Gabriel Fuentes, expulsados contra Santa Fe de Bogotá en la vuelta de la fase semifinal. Ambos podrán alinear tras cumplir la suspensión de un partido. “Teo” se lastimó una pierna contra Medellín pero se recuperó. El técnico uruguayo Julio Comesaña confirmó al delantero en la formación del Atlético Paranaense vs. Junior, al igual que al arquero uruguayo Sebastián Viera.

Los jugadores de Atlético Paranaense además tendrán la ventaja del piso sintético del estadio Arena da Baixada, al que no están acostumbrados los de Junior. Pablo, autor del tanto en Barranquilla, salió lesionado y en la sesión del lunes se entrenó diferenciado de sus compañeros. El estratega Tiago Nunes tiene como alternativas a Bergson y Rony en caso que no pueda actuar. Ambos clubes fueron fundados en 1924 y procuran su primera copa internacional de envergadura. Paranaense es el que más cerca ha estado de una consagración: sucumbieron ante Sao Paulo en la final de la Copa Libertadores de 2005.

Atlético Paranaense y Junior definen al campeón tras el 1-1 en la ida, este partido se podrá ver vía FOX Sports y servicio streaming. (Foto: AFP) Atlético Paranaense y Junior definen al campeón tras el 1-1 en la ida, este partido se podrá ver vía FOX Sports y servicio streaming. (Foto: AFP)

ATLÉTICO PARANAENSE VS. JUNIOR: ALINEACIONES POSIBLES



Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno, Renan Lodi; Bruno Guimaraes, Lucho González, Raphael Veiga; Nikao, Marcelo Cirino y Pablo (o Bergson o Rony). Entrenador: Tiago Nunes.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, James Sánchez, Jarlan Barrera; Teo Gutiérrez y Luis Díaz. Entrenador: Julio Comesaña.



Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Estadio: Arena da Baixada de la ciudad de Curitiba.

ATLÉTICO PARANAENSE VS. JUNIOR: HORARIOS DEL PARTIDO



Perú: 6:45 p.m.

México: 5:45 p.m.

Colombia: 6:45 p.m.

Ecuador: 6:45 p.m.

Argentina: 8:45 p.m.

Chile: 8:45 p.m.

Uruguay: 8:45 p.m.

España: 12:45 a.m. (del jueves 13)

ATLÉTICO PARANAENSE VS. JUNIOR: CANALES QUE TRANSMITEN LA FINAL



Argentina: FOX Sports

Australia: SBS, SBS Live

Brasil: SportTV, FOX Sports, Rede Globo

Chile: FOX Sports

Colombia: FOX Sports

Ecuador: FOX Sports

Francia: RMC Sport en direct

Internacional: Fanatiz, Bet365

Italia: DAZN

México: FOX Sports 2

Perú: FOX Sports

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes

Uruguay: FOX Sports

ATLÉTICO PARANAENSE VS. JUNIOR: RECORRIDO HASTA LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA



Atlético Paranaense:

Primera fase

En Curitiba: Atlético Paranaense - Newell's Old Boys (ARG) 3-0

En Rosario: Newell's Old Boys (ARG) - Atlético Paranaense 2-1



- Segunda fase

En Curitiba: Atlético Paranaense - Peñarol (URU) 2-0

En Montevideo: Peñarol (URU) - Atlético Paranaense 1-4



- Octavos de final

En Caracas: Caracas FC (VEN) - Atlético Paranaense 0-2

En Curitiba: Atlético Paranaense - Caracas FC (VEN) 2-1



- Cuartos de final

En Salvador: Bahía (BRA) - Atlético Paranaense 0-1

En Curitiba: Atlético Paranaense - Bahía (BRA) 0-1 (4-1 en definición por penales)



- Semifinales

En Curitiba: Atlético Paranaense - Fluminense (BRA) 2-0

En Río de Janeiro: Fluminense (BRA) - Atlético Paranaense 0-2



- Final

En Barranquilla: Junior - Atlético Paranaense (BRA) 1-1

Junior:

- Segunda fase

En Buenos Aires: Lanús (ARG) - Junior 1-0

En Barranquilla: Junior - Lanús (ARG) 1-0 (3-2 en definición por penales)



- Octavos de final

En Barranquilla: Junior - Colón (ARG) 1-0

En Santa Fe: Colón (ARG) - Junior 1-1



- Cuartos de final

En Barranquilla: Junior - Defensa y Justicia (ARG) 2-0

En Buenos Aires: Defensa y Justicia (ARG) - Junior 3-1



- Semifinales

En Bogotá: Independiente Santa Fe (COL) - Junior 0-2

En Barranquilla: Junior - Independiente Santa Fe (COL) 1-0



- Final

En Barranquilla: Junior - Atlético Paranaense (BRA) 1-1