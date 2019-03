Atlético Tucumán vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 2: juegan por la Superliga Argentina

Atlético Tucumán vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Atlético Tucumán vs. Aldosivi, este domingo 31 de marzo, por la jornada 24 de la Superliga Argentina, en el estadio Monumental Presidente José Fierro en San Miguel de Tucumán, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Fox Sports 2 transmite este partido en Sudamérica. En Argentina también vía Fox Sports Premium. Streaming HD vía Fanatiz USA y Bet365.

Atlético Tucumán y Aldosivi ponen en juego puntos importantes en esta jornada de la Superliga Argentina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Atlético Tucumán cayó la jornada anterior ante Vélez Sarsfield por 2-0, resultado que prácticamente lo dejó sin opciones de alcanzar un cupo a la Copa Libertadores.

Atlético Tucumán recibe este domingo a Aldosivi por la jornada 24 de la Superliga Argentina. (Foto: Facebook Atlético Tucumán)

El equipo 'Decano' marcha en la quinta casilla con 39 puntos, 6 menos que el 'Millonario'. Tucumán deberá conformarse con la Copa Sudamericana.

En tanto, Aldosivi tiene la gran oportunidad de saltar a la octava casilla y, de momento, soñar con el boleto a la Sudamericana, desplazando a Talleres de Córdoba que cayó ante River este sábado.

El Tiburón' viene de golear por 3-0 al Colón de Santa Fe y en este momento ocupa el undécimo puesto con 32 unidades.

Atlético Tucumán vs. Aldosivi - horarios en el mundo

08:00 horas en México

09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

17:00 horas en Catar y Arabia Saudita

22:00 horas en China

23:00 horas en Japón y Corea del Sur

Atlético Tucumán vs. Aldosivi - alineaciones probables

Atlético Tucumán: C. Lucchetti, B. Bianchi, J. San Román, M. Abero, Y. Cabral, J. Mercier, G. Núñez, R. Aliendro, D. Barbona, M. Matos, L. Díaz.



Aldosivi: L. Pocrnjic, L. Galeano, L. Villalba, E. Amor, E. Iñíguez, C. Chávez, M. Pisano, D. Miloc, F. Acevedo, I. Colman, A. Ruiz.