Atlético Tucumán vs. Huracán EN VIVO vía TyC Sports: se miden por la jornada 25° de la Superliga argentina Atlético Tucumán vs. Huracán se medirán a duelo este domingo 7 de abril (9:00. a.m. EN VIVO ONLINE vía TyC Sports) por la Superliga argentina

Atlético Tucumán vs. Huracán se medirán a duelo este domingo 7 de abril (9:00. a.m. EN VIVO ONLINE vía TyC Sports) por la Superliga argentina (Foto: agencias)