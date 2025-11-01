Atlético de Madrid sumó una contundente victoria 3-0 frente al Sevilla FC en el Estadio Cívitas Metropolitano, válida por la undécima jornada de LaLiga española. Los goles del triunfo fueron obra de Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann.

El marcador se abrió en la segunda mitad, cuando Julián Álvarez anotó de penal a los 64 minutos. Luego Thiago Almada amplió la ventaja a los 77 minutos tras asistencia de Giuliano Simeone.

La goleada la cerró Antoine Griezmann al minuto 90, con un gol que le permitió alcanzar los 200 goles en LaLiga.

El Atlético del ‘Cholo’ Simeone logra así una sólida victoria que afianza su posición en la parte alta de la tabla, mientras que Sevilla de Matías Almeyda encadena una nueva derrota en la competición.