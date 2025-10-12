AUF TV EN VIVO ONLINE: es el canal que transmite el fútbol uruguayo, selecciones de fútbol en todas sus categorías y más. Es por eso, que esta vez mediante su app que está disponible en Play y App Store, podrás mirar el partido ONLINE de Uruguay vs. Uzbekistán por amistoso FIFA desde el Stadium Hang Jebat. Si quieres mirarlo desde la web tienes que ingresar al siguiente link: https://auf.tv/ desde tu PC. Si deseas ver el partido mediante tu teléfono móvil, tablet o Smart TV, podrás descargar la app, ingresar o crearte una cuenta y mirar el juego sin cortes.