Redacción EC
Redacción EC

AUF TV EN VIVO ONLINE: es el canal que transmite el fútbol uruguayo, selecciones de fútbol en todas sus categorías y más. Es por eso, que esta vez mediante su app que está disponible en Play y App Store, podrás mirar el partido ONLINE de vs. Uzbekistán por amistoso FIFA desde el Stadium Hang Jebat. Si quieres mirarlo desde la web tienes que ingresar al siguiente link: https://auf.tv/ desde tu PC. Si deseas ver el partido mediante tu teléfono móvil, tablet o Smart TV, podrás descargar la app, ingresar o crearte una cuenta y mirar el juego sin cortes.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS