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Alejandro Domínguez hizo este anuncio durante los sorteos de las fases de grupos de ambas competiciones, celebrados en la sede de la Conmebol. (Foto: EFE)
Alejandro Domínguez hizo este anuncio durante los sorteos de las fases de grupos de ambas competiciones, celebrados en la sede de la Conmebol. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Los premios metálicos por ganar las finales de las copas Libertadores y Sudamericana subieron para la edición 2026 desde los 24 y 6,5 millones de dólares hasta los 25 y 10 millones, respectivamente, anunció este jueves el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

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