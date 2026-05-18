La lista de Brasil para el Mundial 2026 no solo generó expectativa por los convocados, sino también por los nombres que quedaron fuera. La ausencia más llamativa es la de João Pedro, quien a sus 24 años firmó una destacada temporada con el Chelsea, registrando 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos. Su rendimiento lo posicionaba como uno de los brasileños más en forma en Europa, pero no fue suficiente para ganarse un lugar en la nómina final.

Otro caso que llamó la atención es el de Andrey Santos, también perteneciente al Chelsea, quien cumplió un rol importante como pieza de recambio a lo largo de la temporada. El mediocampista disputó 42 encuentros y aparecía como una alternativa interesante para el equipo, pero finalmente quedó fuera de la lista definitiva del técnico italiano.

Carlo Ancelotti explicó que varias decisiones estuvieron marcadas por la experiencia en posiciones clave. En el arco, por ejemplo, justificó la elección de Weverton por su trayectoria y conocimiento de este tipo de competiciones, dejando fuera a nombres como Bento y Hugo Souza. El entrenador reconoció que algunas ausencias le generan pesar, pero remarcó que priorizó futbolistas listos para competir desde el primer día.

Además de João Pedro y Andrey Santos, otros nombres importantes tampoco estarán en el Mundial, como Antony, Richarlison, Savinho y el experimentado Thiago Silva, quien a sus 41 años no disputará lo que pudo ser su quinta Copa del Mundo. Así, Brasil llega a la cita de Norteamérica con una lista que combina jerarquía y decisiones polémicas que seguirán dando que hablar.