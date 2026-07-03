Australia hizo un cambio sorpresivo que, seguramente, a muchos hinchas de la selección peruana les trajo malos recuerdos. A falta de dos minutos para el final del tiempo suplementario ante Egipto, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, decidió cambiar a su arquero: Mathew Ryan ingresó en reemplazo de Patrick Beach para los penales.

Esa modificación hizo recordar a lo ocurrido en el Perú vs Australia por el repechaje a Qatar 2022, cuando los ‘Socceroos’ cambiaron a su arquero para permitir el ingreso de Andrew Redmayne, quien se convirtió en figura durante los penales contra la Bicolor.

En esta ocasión, le tocó a Ryan reemplazar a Beach cuando faltaba poco para los penales contra Egipto. La estrategia era la misma: ganar la tenda de penales frente a los ‘faraones’; sin embargo, no resultó. El combinado africano se impuso 4-2 y clasificó a los octavos de final.

CAMBIO DE ARQUERO EN AUSTRALIA



Sale Beach, que fue figura en el conjunto de los Socceroos, y entra Ryan a dos minutos de la tanda de penales ante Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/q2NfRdMyFS — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Ryan, quien tuvo la resposabilidad de parar los penales del rival, no atajó ninguno y sus compañeros tampoco ayudaron. Souttar y Herrington fallaron sus respectivas remates y Australia quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026.

Eso sí, no es la primera vez que ocurre un cambio de arquero minutos antes de una definición por penales. En el Mundial de Brasil 2014, Tim Krul sustituyó a Jasper Cillessen en Países Bajos y los neerlandeses eliminaron a Costa Rica para meterse a semifinales.

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