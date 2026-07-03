Australia cambió a su arquero para los penales como ante Perú y no le funcionó. (Captura)
Australia cambió a su arquero para los penales como ante Perú y no le funcionó. (Captura)
Por Redacción EC

Australia hizo un cambio sorpresivo que, seguramente, a muchos hinchas de la selección peruana les trajo malos recuerdos. A falta de dos minutos para el final del tiempo suplementario ante Egipto, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, decidió cambiar a su arquero: Mathew Ryan ingresó en reemplazo de Patrick Beach para los penales.

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