Austria vs. Macedonia del Norte EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 del Grupo C de la Eurocopa, este domingo 13 de junio desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Liderada por David Alaba, la selección de Austria empezará su camino en la Eurocopa, cuando se mida con Macedonia del Norte, que tiene en sus filas al experimentado Goran Pandev. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Arena Nacional, de Rumania.

Austria vs. Macedonia del Norte: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Austria, una selección irregular que no pudo pasar de la fase de grupos en ninguna de sus participaciones previas en una Eurocopa, en 2008 -como anfitrión- y en 2016, buscarán empezar con el pie derecho el certamen.

El reto en esta Eurocopa es conseguir una primera victoria en un torneo continental, ya que los resultados hasta ahora han sido cuatro derrotas y dos empates.

La escuadra del técnico Franco Foda, que no llega en su mejor momento a la Eurocopa, cuenta en sus filas con el siempre talentoso David Alaba y tiene una plantilla con mayor fondo de armario que el combinado macedonio.

A la espera del rendimiento que pueda ofrecer el polémico atacante Marko Arnautovic, ya en el ocaso de su carrera, un eventual éxito austríaco pasará por el trabajo coral de una plantilla a la que le falta pólvora arriba.

En ninguno de los tres últimos partidos, ni en el encuentro de clasificación mundialista contra Dinamarca (0-4), ni en los amistosos contra Eslovaquia (0-0) e Inglaterra (1-0), lograron marcar.

En Macedonia del Norte, el esquema del técnico Igor Angelovski destaca por su solidez defensiva, con los dos grandes referentes del Dinamo de Zagreb, Stefan Ristovski y Arijan Ademi, mandando en el centro de la zaga y el pivote defensivo, respectivamente.

Por delante de ellos, dos futbolistas creativos que son fijos en el once de Macedonia del Norte: Eljif Elmas, prometedor centrocampista del Napoli, y Enis Bardhi, uno de los grandes pilares del Levante.

A Pandev, goleador histórico de su selección, con 37 tantos en 119 partidos, le pueden acompañar en ataque Ezgjan Alioski, que completó una gran temporada en el Leeds United, o Aleksandar Trajkovski, que pese a su irregular campaña en el Mallorca anotó tres goles en los dos partidos que ha jugado con la selección este año.

Austria vs. Macedonia del Norte: probables alineaciones

Austria: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Schlager, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Alaba y Kalajdzic. DT: Franco Foda.

Macedonia del Norte: Dimitrievski, Bejtulai, Velkovski, Musliu, Ristovski, Bardhi, Nikolov, Ademi, Alioski, Pandev y Elmas. DT: Igor Angelovski.

Con información de EFE.

