Estados Unidos golpea temprano en el partido y se adelanta 1-0 frente a Paraguay a los 7 minutos, en duelo correspondiente al grupo D del Mundial 2026. El conjunto norteamericano aprovecha una jugada llena de intensidad y precisión para abrir el marcador en los primeros compases del encuentro.
Estados Unidos golpea temprano en el partido y se adelanta 1-0 frente a Paraguay a los 7 minutos, en duelo correspondiente al grupo D del Mundial 2026. El conjunto norteamericano aprovecha una jugada llena de intensidad y precisión para abrir el marcador en los primeros compases del encuentro.
Todo nace en los pies de Christian Pulisic, quien protagoniza una gran acción individual al dejar en el camino a dos rivales y meterse con peligro al área. El atacante saca un centro hacia atrás que encuentra a Tyler Adams, quien intenta habilitar rápidamente a Folarin Balogun en busca de la definición.
Sin embargo, la jugada toma un giro inesperado cuando Damián Bobadilla, en su intento por despejar el balón, termina introduciéndolo en su propia portería. El autogol desata la celebración de Estados Unidos, que arranca con ventaja y presiona desde el inicio del compromiso.
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