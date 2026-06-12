Por Redacción EC

Estados Unidos golpea temprano en el partido y se adelanta 1-0 frente a Paraguay a los 7 minutos, en duelo correspondiente al grupo D del Mundial 2026. El conjunto norteamericano aprovecha una jugada llena de intensidad y precisión para abrir el marcador en los primeros compases del encuentro.

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