Daniela Macías no inició bien su camino en Tokio 2020 y en su primer partido de Bádminton en los Juegos Olímpicos cayó 2 sets a 0 (21-4/21-9) ante la tailandesa Busanan Ongbamrungphan, top 13 del mundo, por el grupo D. Ahora, la deportista nacional buscará su primera victoria.

Macías tendrá su segunda prueba de fuego cuando se enfrente a Kristin Kuuba, representante de Estonia, la madrugada del lunes 26 de julio. El partido por la fecha 2 del Grupo D de Bádminton de Tokio 2020 está programado para las 04:00 horas de Perú. La representante nacional necesita un triunfo para seguir su camino en los Juegos Olímpicos.

A pesar de la derrota, Daniela Macías reveló que se esforzó al máximo para quedarse con la victoria. “Me enfrenté a la número once del mundo. En un momento del segundo set pude estar de igual a igual, pero el nivel es diferente y cuesta mantenerse todo el partido a ese nivel. Le disputé bastante, no siempre uno se enfrenta a una de las mejores del mundo”, comentó al finalizar el partido.

Calienta motores

En Tokio 2020 no hay tiempo para los lamentos y Macías ya dio vuelta a la página, por lo que solo está enfocada en su segunda prueba en Bádminton. “En el segundo set le pude jugar once puntos de igual a igual. Este encuentro me sirvió de preparación para el siguiente partido ante la Europea”, añadió.

Kristin Kuuba tiene 24 años, representa a Estonia y se ubica en la casilla 51 del ranking mundial de Bádminton. Es una deportista que tiene experiencia en torneos internacionales, pues compitió en los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano 2014 en Nanjing, también en los Juegos Europeos de Bakú 2015 y Minsk 2019.

