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Resumen

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hinchas de San Lorenzo y un ejemplo de amor incondicional en el partido ante Boca Juniors.
hinchas de San Lorenzo y un ejemplo de amor incondicional en el partido ante Boca Juniors.
Por Marco Quilca León

El resultado estaba en contra, la lluvia caía con una intensidad cada vez mayor y hasta un corte de luz complicó los últimos minutos del partido. Pero nada de eso consiguió apagar a los hinchas de San Lorenzo. Mientras Boca Juniors se imponía 2-0 en el Nuevo Gasómetro, las tribunas del Pedro Bidegain continuaron cantando y convirtiendo el cierre del clásico en una postal de fidelidad hacia el ‘Ciclón’.

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