El resultado estaba en contra, la lluvia caía con una intensidad cada vez mayor y hasta un corte de luz complicó los últimos minutos del partido. Pero nada de eso consiguió apagar a los hinchas de San Lorenzo. Mientras Boca Juniors se imponía 2-0 en el Nuevo Gasómetro, las tribunas del Pedro Bidegain continuaron cantando y convirtiendo el cierre del clásico en una postal de fidelidad hacia el ‘Ciclón’.

El temporal fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El agua comenzó a complicar seriamente el estado del campo durante el segundo tiempo, hasta formar charcos que dificultaron la circulación de la pelota. A los 77 minutos, además, un corte de luz afectó al estadio, aunque el árbitro Nazareno Arasa decidió continuar con el encuentro porque todavía había iluminación natural.

En medio de esas condiciones, Boca consiguió sentenciar el partido. Leandro Lozano abrió el marcador a los 56 minutos y Miguel Merentiel amplió la ventaja a los 71’, dejando al conjunto local prácticamente sin opciones de remontar. San Lorenzo, además, había jugado con diez hombres desde los 30 minutos por la expulsión de Manuel Insaurralde.

Perdiendo 2-0 el clásico de local ante Boca, bajo una tormenta impactante y afuera de la zona de clasificación: lo de la gente de @SanLorenzo no tiene ningún tipo de explicación. Simplemente se siente y se denomina como PASIÓN. 👏🏼 pic.twitter.com/QPFeZWuu3u — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Sin embargo, el marcador no cambió el comportamiento de los hinchas locales. Bajo el diluvio y pese a la derrota, las tribunas mantuvieron la fiesta de color y los cánticos durante el tramo final del clásico. Incluso Rubén Darío Insúa, de regreso en el Nuevo Gasómetro, fue recibido con banderas y aplausos por los simpatizantes de San Lorenzo.

La escena quedó como una de las imágenes que dejó un clásico marcado por la lluvia: jugadores empapados, un campo cada vez más difícil de transitar y un estadio afectado por un corte de luz. En ese escenario, los hinchas del ‘Ciclón’ permanecieron en las tribunas hasta el final, pese al 2-0 en contra. El equipo no pudo regalarles una victoria, pero su gente sí dejó claro que el apoyo no depende del resultado.

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