Lionel Messi lo ha vuelto a conseguir. Cuatro años después de su último galardón, el atacante argentino del Barcelona se levantó de su butaca y recogió su nuevo Balón de Oro. El sexto. El capitán del cuadro ‘azulgrana’ se convierte así en el único jugador de la historia que logra esta cifra, y en el club no se han cansado de elogiarlo a través de todos los medios posibles.

En su cuenta oficial de Twitter, por ejemplo, el actual campeón de LaLiga Santander le dedicó un afiche al ’10′ bastante llamativo que no ha pasado desapercibido por ningún medio. Y es que al fiel estilo de la famosa película ‘E.T., el extraterrestre', Messi aparece en la imagen flotando sobre una bicicleta que carga consigo los seis Balones de Oro que ganó a lo largo de su carrera.

Barcelona publicó este afiche en sus redes sociales en honor a Lionel Messi y su sexto Balón de Oro obtenido. (@FCBarcelona_es)

El Balón de Oro rompió este lunes el empate que mantenían Messi y Cristiano Ronaldo en su cima y dio al argentino del Barcelona un histórico sexto galardón, que consigue pese a que 2019 no ha sido su año más lustroso a nivel colectivo. No había apenas dudas en el parisino teatro de Chatelet de que “La Pulga” recibiría la distinción como mejor jugador del año, y la realidad no se salió un ápice del guión previsto.

Rodeado de su familia y de la plana mayor del Barcelona, y en ausencia además de su archirrival, la ceremonia de entrega de los premios a los mejores del año para la revista “France Football” -que se entrega desde 1956- discurrió a mayor gloria del argentino. Un Messi, como él mismo dijo, muy diferente al que se hizo por primera vez con el premio hace diez años recuperó aquel premio que no alzaba desde 2015.