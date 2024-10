Curiosamente, Rodri es administrador y en su etapa juvenil nunca faltó a clases. Ahora las dicta dentro de un campo de fútbol, aunque se encuentra de licencia por una dura lesión.

Rodrigo Hernández Cascante ganó el Balón de Oro, fue elegido el mejor futbolista del mundo tras lo logrado la temporada pasada y lo celebró como lo caracteriza: con calma, pausado y pensando en los demás.

Pero fue una noche polémica en París. Cuando se esperaba que fuera la gala para Vinícius, horas antes de la ceremonia, el Real Madrid se enteró de que el brasileño no lo ganaría y abortó todos los planes para celebrar a su jugador.

Y el que festejó fue Rodri, el gran volante español que la última temporada lideró a España para ganar la Eurocopa y con el City logró la Premier League, como grandes logros.

Un español volvió a ganar el Balón de Oro masculino luego de 64 años, desde que lo llevase Luis Suárez Miramontes en 1960.

“Mis amigos me dicen que ha ganado el fútbol”, aseguró Rodri en su discurso y sus palabras se entienden desde los parámetros que rigen este premio.

Si bien la elección pasa por el voto de 100 periodistas de distintos países alrededor del mundo, los criterios para la elección pasan por las elecciones individuales, logros del equipo, la clase y el juego limpio. Y si bien Vini ganó la Champions –seis tantos, uno en la final ante el Dortmund– y la Liga –15 tantos y 5 asistencias–, ha estado sumergido en tantas polémicas de las cuales Rodri escapa.





Las reacciones fueron inmediatas. Desde Marta (ídolo de Brasil femenino), el plantel del Real Madrid y hasta Lewis Hamilton expusieron en sus redes sociales su rechazo a que no haya ganado Vini. “Lo haré por diez veces. No están preparados” fue la reacción del mismo Vinícius.

Si hubo cuestiones políticas detrás, si desde Qatar o la UEFA llegó la orden para que no ganase alguien del Real Madrid o se alteraron los votos, solo “France Football” lo sabe.

Pero se ha cortado la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por primera vez no estuvieron en la lista de 30 jugadores nominados y Rodri fue quien tomó la posta.

Además, ante la polémica por Vinícius, por primera vez desde 1998 que el año que el Real Madrid ganó la Champions, un jugador suyo no se llevó el Balón de Oro: 1998 fue para Zinedine Zidane (ganó el Mundial). Luego todo fue madridista: 2000-Luis Figo, 2002-Ronaldo (ganó el Mundial), 2014-Cristiano Ronaldo, 2016-Cristiano Ronaldo, 2017-Cristiano Ronaldo, 2018-Luka Modric (finalista en Mundial), 2022-Karim Benzema.

Este 2024 el cuadro blanco se llevó la Orejona, pero el Balón de Oro fue el protagonista de la edición anterior. Rodri marcó el gol que le dio al Manchester City su primera Champions en la historia, venciendo 1-0 al Inter.

—Su historia—

Rodri no tiene cuentas en redes sociales, quizás herencia de aquel verano que pasó en un campamento escolar en un bosque en Connecticut, Estados Unidos -donde aprendió el inglés-. No había teléfonos, sin wifi y se perdió todo el Mundial de Sudáfrica 2010. Felizmente, el consejo principal le permitió ver la final y con solo 14 años pudo celebrar el título de su país.

No tiene tatuajes y en su discurso agradeció a su novia Laura, a quien conoció en sus épocas de estudiante universitario y mantienen una relación, que según él, lo hace asentar los pies sobre la tierra. Ella es cirujana y se encarga de conversar con videollamada en muchos momentos, lo que genera la burla de sus compañeros del Manchester City.

Paco López, exentrenador de Rodri en la filial de Villarreal: "Rodri es un jugador total"

1 ¿Qué opina de qué Rodri haya ganado el Balón de Oro? Estoy muy feliz. Rodri fundamentalmente para mí prometía mucho. A la edad que lo entrenábamos tenía talento por su capacidad y características. Cuando empezó, destacó por su madurez y su capacidad de entender el juego. Lo tuve dos temporadas y era un chico que llamaba la atención. Él vivía en un Colegio Mayor y su obsesión era el fútbol. Cuando acababan los partidos, Rodri se refería al juego y de lo que el equipo había hecho, a esa edad era para escucharlo. 2 ¿Qué significa que el Balón de Oro lo haya ganado un volante y no un delantero? Es muy merecido ese galardón para esa posición. Rodri representa un jugador total, todos sabemos que tiene un nivel técnico espectacular, recupera muchos balones, domina el juego aéreo, llega al área contraria, un gran pasador. Es ahora mismo uno de los jugadores más completos del fútbol mundial. 3 ¿Qué puede cambiar en la vida de Rodri? Él va a ser el mismo. Ya te puedo decir que representa muchos valores como persona y estoy convencido de que esté logro no lo va a cambiar en absoluto. 4 ¿Finalmente, tiene algún conocimiento del fútbol peruano? Estoy trabajando como entrenador de Cádiz. Estamos en Segunda División y tratando de seguir mejorando de este maravilloso deporte. Como me llamas de Perú, soy muy buen amigo de José Chemo Del Solar y empecé de ayudante en el Villarreal y desde aquí le mando un saludo muy fuerte.

“Si soy normal, probablemente sea en el sentido de que no me importan las redes sociales o las zapatillas de 400 libras. Desde que era un niño, simplemente he estado persiguiendo un sentimiento”, reconoció en una carta publicada en The Players Tribune.

Rodri es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Estudió en la Universidad Jaime I de Castellón mientras era jugador de las inferiores del Villarreal. Cuentan que no faltó a ninguna clase porque vivía en la residencias de la cantera, y luego se mudó a la residencia universitaria. Y cuando tuvo que dejar la ciudad, terminó sus estudios de manera virtual, pero acudía a la sede a dar sus exámenes.

En Villarreal compartió sedes de entrenamiento con el peruano Edison Flores, pero nunca compartieron equipos. Rodri llegó en el 2013 al Juvenil A, mientras que el ‘Oreja’ estaba en el cuadro Filial (Villarreal B). En mayo del 2014 el atacante peruano anunció su retorno a Universitario y en agosto Rodri empezó a jugar en el cuadro filial.

“Hoy el fútbol español ha ganado, y es un orgullo para el mediocampo, un rol que muchas veces pasa desapercibido”, aseguró Rodri, en referencia también al segundo Balón de Oro Femenino de Aitana Bonmatí (Barcelona), del Trofeo Kopa para Lamine Yamal y que el Real Madrid y el Barcelona femenino hayan sido declarados los mejores equipos del mundo.

