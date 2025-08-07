Como todas las temporadas, el Balón de Oro 2025 será entregado al mejor futbolista de la temporada. Al que fue más regular, qué tan influyente fue para su equipo, la cantidad de títulos ganó y demás.
Este jueves 7 de agosto, mediante sus redes sociales, la cuenta oficial del Balón de Oro hizo oficial la lista de 30 futbolistas que pelearán por el título individual más deseado por los jugadores de fútbol.
En esta larga lista aparecen figuras del mundo como: Lamine Yamal, Jude Bellingham, Harry Kane, Mohamed Salah, Vinícius Jr, entre otros. Lo curioso es que no aparece Rodri, quien fue el último gran ganador del trofeo.
Lista del Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (Paris Saint‑Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint‑Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (Paris Saint‑Germain)
- Denzel Dumfries (Inter Milan)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Achraf Hakimi (Paris Saint‑Germain)
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint‑Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter Milan)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint‑Germain)
- João Neves (Paris Saint‑Germain)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern Munich)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabián Ruiz (Paris Saint‑Germain)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vinícius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (Paris Saint‑Germain)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Lamine Yamal (Barcelona)
¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro?
La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 está programada para el lunes 22 de septiembre de 2025, y se celebrará en el icónico Théâtre du Châtelet de París.
