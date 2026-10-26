Balón de Oro 2026: Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa a mejor talento joven por tercer año consecutivo. (Foto: AFP)
Balón de Oro 2026: Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa a mejor talento joven por tercer año consecutivo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lamine Yamal se convirtió en protagonista en la ceremonia del Balón de Oro 2026. El atacante del FC Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor talento joven del fútbol mundial, un reconocimiento que consigue por tercer año consecutivo.

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