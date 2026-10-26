Lamine Yamal se convirtió en protagonista en la ceremonia del Balón de Oro 2026. El atacante del FC Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor talento joven del fútbol mundial, un reconocimiento que consigue por tercer año consecutivo.

Al recibir el premio, el delantero tuvo un recuerdo especial para su compañero Pau Cubarsí, ausente en esta edición. “Me gustaría que estuviera Cubarsí, mi compañero. Este premio tenía que ser para él. Ojalá se lo hubiera llevado él”, exoresó Yamal durante su discurso.

Asimismo, el jugador de 19 años agradeció al FC Barcelona y a la selección española por el respaldo recibido durante la temporada y dejó claro su próximo objetivo: “Tengo que seguir trabajando para conseguir títulos colectivos e individuales como este”.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Vicky López gana el Trofeo Kopa Femenino

Por su parte, Vicky López se quedó con el premio a mejor futbolista joven del fútbol femenino. Con 20 años, la jugadores del FC Barcelona se impuso en su categoría y consiguió esta distinción que la posiciona como una de las mejores del mundo a su edad.

López participó en la consecución del póker de títulos del ‘Barza’ durante la temporada anterior. Además, se ha convertido en una pieza importante de la selección española.

VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2025 ✅ 2026 Back-to-back winner. #ballondor https://t.co/VvlQZuxA2D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

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