Lionel Messi vuelve a estar entre los candidatos al Balón de Oro. France Football dio a conocer este martes la lista de 30 nominados al premio que reconoce al mejor futbolista del mundo, y el argentino aparece nuevamente entre los principales protagonistas después de quedar fuera de las dos últimas ediciones.

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra, y tendrá como uno de sus grandes atractivos el regreso del capitán argentino a la nómina de aspirantes.

A sus 39 años, Messi vuelve a captar la atención de France Football gracias a una temporada en la que mantuvo números destacados tanto con Inter Miami como con la selección argentina.

Sin embargo, uno de los principales argumentos para su nominación fue su rendimiento en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde el argentino volvió a ser determinante para su selección.

Messi disputó el torneo con la camiseta de Argentina y fue una de las piezas importantes del equipo que llegó hasta la final. Durante la Copa del Mundo marcó ocho goles, aunque la Albiceleste terminó perdiendo el partido decisivo por 1-0 ante España en Nueva Jersey.

Los números de Messi que respaldan su candidatura

A su producción con Argentina se suma su campaña con Inter Miami. En total, durante la temporada 2026, el argentino acumuló 49 partidos, 45 goles y 30 asistencias, sumando sus actuaciones con el club y la selección.

Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates after defeating Croatia 3-0 in the Qatar 2022 World Cup football semi-final match between Argentina and Croatia at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 13, 2022. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

Estos registros permitieron que Messi volviera a formar parte de la lista de candidatos al principal premio individual del fútbol.

El propio sitio oficial del Balón de Oro destacó la longevidad del argentino y puso el foco en las razones que explican su vigencia pese a su edad.

“El secreto para la longevidad de Lionel Messi”, publicó la página oficial del premio tras confirmarse su nominación.

France Football también resaltó que su legado como futbolista ya estaba consolidado desde una edad temprana, pero que su permanencia en la élite durante tantos años no estaba necesariamente prevista.

¿Cuándo será la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, en una edición especial debido a que será la primera vez que la gala se celebre fuera de Francia.

El período considerado para la elección comprende la temporada 2025/2026, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, incluyendo el Mundial.

El ganador será elegido por un jurado integrado por 100 periodistas especializados de los principales países del ranking FIFA.