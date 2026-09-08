Inter Miami goleó 4-1 a Philadelphia, con gol de Lionel Messi por la semifinal de la Leagues Cup.
Inter Miami goleó 4-1 a Philadelphia, con gol de Lionel Messi por la semifinal de la Leagues Cup.
/ ANGELA WEISS
Por Redacción EC

Lionel Messi vuelve a estar entre los candidatos al Balón de Oro. France Football dio a conocer este martes la lista de 30 nominados al premio que reconoce al mejor futbolista del mundo, y el argentino aparece nuevamente entre los principales protagonistas después de quedar fuera de las dos últimas ediciones.

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