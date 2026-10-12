La expectativa por la entrega del Balón de Oro 2026 crece día a día. Con la gala central fijada para el próximo lunes 26 de octubre en el histórico teatro London Palladium, los aficionados de todo el mundo buscan la manera de respaldar a sus ídolos en las plataformas digitales. Actualmente, el delantero francés Kylian Mbappé lidera las preferencias con el 34.2% de los votos en la encuesta del diario francés L’Équipe y la revista France Football. Ante la masiva participación, surge una duda recurrente: ¿Cómo se puede votar en internet y qué impacto real tiene esta consulta en el trofeo definitivo? A continuación, resolvemos todas las interrogantes.

Paso a paso: Cómo votar en la encuesta popular de L’Équipe por el Balón de Oro 2026

La organización del Balón de Oro abre una ventana digital para que el público actúe como un “termómetro” de la temporada. Para dejar tu voto, debes seguir estos pasos:

Ingreso a las plataformas oficiales: Accede directamente a los portales web de los organizadores: L’Équipe o France Football .

Accede directamente a los portales web de los organizadores: o Sección interactiva: Busca el banner principal o la sección dedicada al Ballon d’Or 2026 . Allí se despliega un módulo interactivo con las listas completas de los nominados.

Busca el banner principal o la sección dedicada al . Allí se despliega un módulo interactivo con las listas completas de los nominados. Selección de favoritos: El sistema te permitirá elegir a tus candidatos predilectos en las distintas categorías, que incluyen el Balón de Oro masculino (donde compiten 30 futbolistas), el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador joven) y el Trofeo Yashin (mejor guardameta).

El sistema te permitirá elegir a tus candidatos predilectos en las distintas categorías, que incluyen el Balón de Oro masculino (donde compiten 30 futbolistas), el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador joven) y el Trofeo Yashin (mejor guardameta). Votación de la comunidad (Membresía): De forma paralela, existe la web Ballon d’Or Oficial. En este espacio se habilitan votaciones específicas para premios secundarios (como la Acción del Año), aunque para interactuar aquí se solicita un registro formal en la comunidad digital mediante un pago simbólico de aproximadamente 1 euro.

Diferencias entre la encuesta popular vs. Votación oficial

Es fundamental que el usuario entienda que la encuesta web es un ejercicio estrictamente simbólico. El fervor popular de internet corre por un carril totalmente distinto al mecanismo que define al ganador oficial del Balón de Oro.

Característica Encuesta Popular (Digital) Votación Oficial (Definitiva) ¿Quiénes votan? Cualquier usuario con acceso a internet a nivel global. Un jurado exclusivo de

100 periodistas especializados

(uno por cada país mejor ubicado en el ranking FIFA). Mecanismo de elección Selección directa con un clic en la web de L’Équipe. Sistema de puntos: cada periodista elige a 10 jugadores y les asigna un puntaje decreciente (

15, 12, 10, 8 puntos

, etc.). Criterios aplicados Mayormente subjetivos (popularidad, hinchaje o simpatía por un club). Estrictos parámetros reglamentarios: rendimiento individual, títulos colectivos de la temporada y

fair play. Impacto real Cero

Sirve como dinamizador mediático y estadístico para las portadas europeas. Total

El futbolista que sume más puntos tras el conteo de las 100 planillas recibirá el trofeo en Londres.

El veredicto final

A pesar de que el universo digital consagre hoy a Kylian Mbappé en los sondeos virtuales, o a Lamine Yamal en la categoría juvenil con cifras aplastantes, la historia del fútbol se escribirá a puerta cerrada. Las planillas de los 100 corresponsales internacionales ya se encuentran en proceso de conteo bajo estricta confidencialidad.