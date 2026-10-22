La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, donde periodistas especializados elegirán al sucesor de Ousmane Dembélé.

Harry Kane lidera las preferencias mundiales, según Betsson Group, tras registrar 73 goles en 65 encuentros y conquistar la Bundesliga, Copa alemana y Supercopa alemana.

Rodri, ganador en 2024, ocupa el segundo puesto, seguido por Lamine Yamal, figura del Barcelona. Ambos aparecen entre los principales candidatos al prestigioso reconocimiento individual.

Lionel Messi figura cuarto en las apuestas globales, mientras Kylian Mbappé completa los cinco favoritos. El argentino suma ocho trofeos y ganó el Mundial de Qatar 2022.

En Latinoamérica, Messi encabeza las preferencias, por delante de Yamal, Mbappé, Kane y Luis Díaz. Su trayectoria mantiene vigente el respaldo de los aficionados regionales.

En Perú, Messi supera a Yamal en apostadores por 13 a 8, pero el monto acumulado por el español es casi 220 % mayor, según los datos compartidos.