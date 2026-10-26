El arquero de español fue premiado con el Trofeo Yashin tras conquistar el Mundial 2026 con apenas un gol recibido. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
El arquero de español fue premiado con el Trofeo Yashin tras conquistar el Mundial 2026 con apenas un gol recibido. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Redacción EC

Unai Simón fue elegido el mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro 2026 y recibió el Trofeo Yashin, reconocimiento que distingue al guardameta más destacado de la temporada. El arquero del Athletic Club y de la selección española se impuso tras una campaña que tuvo como punto más alto la conquista del Mundial 2026, en la que recibió apenas un gol en ocho partidos.

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