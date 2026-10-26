Unai Simón fue elegido el mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro 2026 y recibió el Trofeo Yashin, reconocimiento que distingue al guardameta más destacado de la temporada. El arquero del Athletic Club y de la selección española se impuso tras una campaña que tuvo como punto más alto la conquista del Mundial 2026, en la que recibió apenas un gol en ocho partidos.

El guardameta de 29 años fue uno de los pilares de España en el Mundial 2026. Durante el torneo, mantuvo su arco invicto en siete de los ocho encuentros disputados y recibió el único tanto en los cuartos de final ante Bélgica, obra de Charles De Ketelaere. Su rendimiento fue clave para que el equipo español se consagrara campeón tras vencer por 1-0 a Argentina en la final.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner 🧤🌎 #ballondor https://t.co/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Además del título mundial, Simón se llevó el Guante de Oro de la FIFA como el mejor portero del campeonato. También estableció una marca de 650 minutos consecutivos sin recibir goles en una Copa del Mundo, con la que superó el registro del italiano Walter Zenga, quien había acumulado 517 minutos durante el Mundial de 1990.

Con este premio, el arquero vasco se convirtió en el primer español en ganar el Trofeo Yashin, instaurado en 2019. En la votación superó a otros candidatos de renombre, entre ellos Thibaut Courtois, del Real Madrid, y David Raya, del Arsenal. Simón ya había quedado segundo en la elección de 2024, año en el que también conquistó la Eurocopa con España.

CATA COLL IS THE 2026 WOMEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/f38udAQxM2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Al recibir el galardón en Londres, el portero estuvo acompañado por su familia y una delegación del Athletic Club. El reconocimiento corona una temporada inolvidable para el futbolista, que sumó el Trofeo Yashin al Guante de Oro del Mundial y confirmó su lugar entre los grandes protagonistas del fútbol internacional.

Por su parte, Cata Coll se proclamó como la mejor portera del Mundo este 2026.La guardameta mallorquina conquista el Trofeo Yashin durante la gala del Balón de Oro 2026 y que le acredita como la mejor en su posición.