En un año atípico por la pandemia del covid-19, la revista ‘France Football’, encargada de la entrega todos los años del prestigioso Balón de Oro, comunicó hace meses que esta temporada, debido a las condiciones que atraviesa el mundo, no se llevaría a cabo dicho evento. Sin embargo, presentó en su lugar el Balón de Oro Dream Team, un premio que quiere reunir un once histórico con los mejores futbolistas del mundo.

Así, luego de que hace unas semanas se presentara las nominaciones a mejores centrocampistas, defensas y porteros, este lunes se dió a conocer el nombre de los delanteros nominados a ocupar dicha posición (izquierda, centro y derecha).

En cada una de ellas, hay un total de 10 candidatos. En cuanto a la banda derecha, destaca la presencia de Lionel Messi, ganador de la anterior edición y claro favorito al puesto. Junto a él, se encuentran grandes nombres: George Best, Etoo, Beckham, Figo, Jairzinho, Garrincha, Keegan, Matthews y Robben.

En la banda izquierda, la presencia de Cristiano Ronaldo no podía faltar, y junto a él más figuras histórica como Blokhin, Dzajic, Giggs, Henry, Rivaldo, Rivelino, Ronaldinho, Rummenigge y Stoichkov

En tanto por el centro, la decisión será aún más complicada, pues hay leyendas desde Bergkamp hasta Ronaldo. Los nominados son Bergkamp, Cruyff, Dalglish, Eusebio, Kocsis, Müller, Romario, Ronaldo, Van Basten y Weah.

NO HAY ESPAÑOLES

Cabe resaltar que dentro de los 30 futbolistas elegidos no hay ni un solo candidato español. Jugadores como como Gento, David Villa o Raúl han quedado excluidos. El once ideal será revelado el 17 de diciembre una vez hecho el recuento de la totalidad de los votos. De esta manera, la revista sustituye el Balón de Oro por una edición novedosa, donde se dará a conocer un once que pasará a la historia del fútbol mundial.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Universitario: el panorama de los cremas a poco del inicio del Clausura