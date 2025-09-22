Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé es el mejor jugador del mundo

El delantero del París SG Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del 10 parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

Balón de Oro masculino

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)

Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)

Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (ESP/FC Barcelona)

Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)

Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

Premio Sócrates (acción solidaria)

Fundación Xana

Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain

Mejor equipo femenino:

Arsenal