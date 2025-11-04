El Balón de Oro Femenino, creado en 2018 por la revista France Football, ha reconocido año tras año a las mejores futbolistas del mundo. Desde su primera edición, el premio ha reflejado la evolución y el crecimiento del fútbol femenino a nivel internacional, destacando el talento, liderazgo y rendimiento de jugadoras que han marcado época en sus respectivos clubes y selecciones.

La primera ganadora fue la noruega Ada Hegerberg, del Olympique de Lyon, quien hizo historia en 2018 gracias a su impresionante capacidad goleadora y sus títulos europeos. Un año después, el reconocimiento fue para la estadounidense Megan Rapinoe, protagonista absoluta del Mundial de Francia 2019, donde lideró a su selección al título y se consagró como la mejor futbolista del torneo. En 2020 el premio fue suspendido debido a la pandemia de COVID-19.

En 2021 comenzó el dominio español con Alexia Putellas, del FC Barcelona, quien obtuvo el galardón tras una temporada brillante en la que conquistó la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina. Un año después repitió el logro, convirtiéndose en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro dos veces consecutivas, a pesar de haber sufrido una lesión que la mantuvo alejada de las canchas por varios meses.

La continuidad de ese éxito llegó con Aitana Bonmatí, también del Barcelona, quien conquistó el Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025. Su desempeño con el club catalán y la selección española, especialmente tras ganar el Mundial 2023, la consolidó como la mejor futbolista del planeta y la primera en la historia en ganar el premio tres veces seguidas. Su racha marca una era dorada para el fútbol femenino español y un hito en la historia del deporte.