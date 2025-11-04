Fue la primera futbolista en la historia en recibir el Balón de Oro Femenino, reconociendo su brillante temporada con el Lyon y su efectividad goleadora en la Champions League.
Ada Hegerberg (Noruega) - Lyon 2018
  Fue la primera futbolista en la historia en recibir el Balón de Oro Femenino, reconociendo su brillante temporada con el Lyon y su efectividad goleadora en la Champions League.
  Ganó tras liderar a la selección estadounidense al título del Mundial de Francia 2019, siendo la máxima goleadora y mejor jugadora del torneo.
  Fue la primera española en ganar el galardón, tras una temporada espectacular con el Barcelona, conquistando la Champions, Liga y Copa.
  Repitió el logro pese a sufrir una lesión grave antes del Mundial, convirtiéndose en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro dos veces seguidas.
  Obtuvo el premio tras ser campeona del Mundial Femenino con España y ganar la Champions League con el Barça, además de ser elegida mejor jugadora del torneo mundialista.
  Revalidó el galardón con otra temporada excepcional, consolidándose como la mejor futbolista del planeta.
  Alcanzó su tercer Balón de Oro consecutivo, un récord histórico en el fútbol femenino, gracias a su liderazgo en el club y la selección española.
El Balón de Oro Femenino, creado en 2018 por la revista France Football, ha reconocido año tras año a las mejores futbolistas del mundo. Desde su primera edición, el premio ha reflejado la evolución y el crecimiento del fútbol femenino a nivel internacional, destacando el talento, liderazgo y rendimiento de jugadoras que han marcado época en sus respectivos clubes y selecciones.

MIRA: Luis Vásquez, vocero de Repsol sobre el Semillero El Comercio: “Derribamos ese mito de que a nadie le interesa (el fútbol femenino) o que las familias no apoyan a sus hijas”

La primera ganadora fue la noruega Ada Hegerberg, del Olympique de Lyon, quien hizo historia en 2018 gracias a su impresionante capacidad goleadora y sus títulos europeos. Un año después, el reconocimiento fue para la estadounidense Megan Rapinoe, protagonista absoluta del Mundial de Francia 2019, donde lideró a su selección al título y se consagró como la mejor futbolista del torneo. En 2020 el premio fue suspendido debido a la pandemia de COVID-19.

En 2021 comenzó el dominio español con Alexia Putellas, del FC Barcelona, quien obtuvo el galardón tras una temporada brillante en la que conquistó la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina. Un año después repitió el logro, convirtiéndose en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro dos veces consecutivas, a pesar de haber sufrido una lesión que la mantuvo alejada de las canchas por varios meses.

La continuidad de ese éxito llegó con Aitana Bonmatí, también del Barcelona, quien conquistó el Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025. Su desempeño con el club catalán y la selección española, especialmente tras ganar el Mundial 2023, la consolidó como la mejor futbolista del planeta y la primera en la historia en ganar el premio tres veces seguidas. Su racha marca una era dorada para el fútbol femenino español y un hito en la historia del deporte.

