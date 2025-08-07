El entrenador español Luis Enrique, de 55 años, es el gran favorito en esta edición por su destacada campaña al frente del Paris Saint‑Germain, con la conquista de la Champions League y un doblete nacional (liga y copa), además de la consolidación de un equipo con identidad clara. A su lado, también aspiran al galardón el alemán Hansi Flick (Barcelona), quien levantó la Copa y la Supercopa y alegró a la afición catalana al revertir una tendencia negativa.

En la nómina se suman además tres técnicos de alto perfil: Antonio Conte, del Napoli; Enzo Maresca, del Chelsea; y Arne Slot, del Liverpool. Conte logró éxitos significativos con el Napoli, mientras que Maresca celebró su segundo trofeo de la temporada —la Liga Conferencia e incluso alcanzó el Mundial de Clubes—. Slot, por su parte, asumió la pesada herencia dejada por Jürgen Klopp y respondió con un título más para el palmarés del Liverpool

La ceremonia se celebrará el 22 de septiembre en París, siendo esta la segunda ocasión en que se entrega el premio Cruyff al mejor entrenador año tras año. Cabe destacar que ninguno de los finalistas del año pasado —entre ellos Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Luis de la Fuente y Pep Guardiola— figura en la lista de candidatos este año.

Here are our 2025 nominees for the Men's Team Coach of the Year Trophy!



Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot#ballondor pic.twitter.com/ES5OaOvP5n — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

En resumen, la pugna por el reconocimiento al mejor entrenador se perfila intensa: Luis Enrique parte como claro favorito gracias a sus títulos y estilo definido; Flick ha revitalizado al Barcelona con trofeos; Conte, Maresca y Slot llegan con logros destacados. Todos ellos competirán el 22 de septiembre en la gala de París.

